Омичку увезли в больницу с сердечным приступом после пасхальной службы

Во время патрулирования территории в Октябрьском округе около двух часов ночи, росгвардейцы увидели женщину, лежащую на газоне у храма святых равноапостольных Константина и Елены. 59-летняя омичка рассказала, что почувствовала себя плохо. Росгвардейцы вызвали медиков, и оставались на месте следить за состоянием прихожанки.