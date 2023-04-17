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Омичку увезли в больницу с сердечным приступом после пасхальной службы

17 апреля 2023, 11:23
Фото: 1MI
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Первую помощь женщине оказали сотрудники Росгвардии.

В воскресенье ночью, 16 апреля, омичку увезли в больницу с сердечным приступом после пасхального богослужения. Первую помощь женщине оказали сотрудники Росгвардии, они же и вызвали скорую помощь, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время патрулирования территории в Октябрьском округе около двух часов ночи, росгвардейцы увидели женщину, лежащую на газоне у храма святых равноапостольных Константина и Елены. 59-летняя омичка рассказала, что почувствовала себя плохо. Росгвардейцы вызвали медиков, и оставались на месте следить за состоянием прихожанки.

Врачи отвезли женщину в больницу с предварительным диагнозом — сердечный приступ.

Ранее Город55 рассказывал как под Омском спасли полуживого рыбака, провалившегося под лед. Из воды мужчину достали сотрудники МЧС, а фельдшер скорой помощи сумел реанимировать рыбака по пути в больницу.

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