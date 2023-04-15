Чудесное спасение. Под Омском спасли полуживого рыбака, провалившегося под лед

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В Омском районе фельдшер скорой помощи реанимировал мужчину, который провалился под лед во время рыбалки.
О едва живом мужчине в скорую помощь сообщили сотрудники МЧС, которые достали мужчину из воды. «Скорая» прибыла на место вызова через 10 минут.
Во время осмотра у мужчины было переохлаждение 2 степени, критически низкое давление и тахикардия. В автомобиле скорой помощи по пути в больницу мужчину привели в чувства.
Фельдшер ввел специальный раствор, поднял давление. Мужчину доставилив городское учреждение в реанимационный зал. Жизни и здоровью рыбака сейчас ничего не угрожает.
Ранее в МЧС рассказали о рыбаке, который едва не ушел под лед.