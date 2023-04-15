Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Изображение материала

Чудесное спасение. Под Омском спасли полуживого рыбака, провалившегося под лед

15 апреля 2023, 05:10
Фото: Минздрав Омской области

Омский медик спас рыбака, провалившегося под лед

Мужчина едва не умер от переохлаждения.

В Омском районе фельдшер скорой помощи реанимировал мужчину, который провалился под лед во время рыбалки.

О едва живом мужчине в скорую помощь сообщили сотрудники МЧС, которые достали мужчину из воды. «Скорая» прибыла на место вызова через 10 минут.

Во время осмотра у мужчины было переохлаждение 2 степени, критически низкое давление и тахикардия. В автомобиле скорой помощи по пути в больницу мужчину привели в чувства.

Фельдшер ввел специальный раствор, поднял давление. Мужчину доставилив городское учреждение в реанимационный зал. Жизни и здоровью рыбака сейчас ничего не угрожает.

Ранее в МЧС рассказали о рыбаке, который едва не ушел под лед.

Опасное хобби. Омич едва не ушел под лед во время апрельской рыбалки
Узнать подробнее
#Рыбак#Рыбалка#Зимняя рыбалка#Рыбалка на льду#Происшествия#Новости#Омская область#Ольга Акамова
Подпишитесь
«У нас шесть детей, мы каждый день так убираемся». Как в Омске прошел субботник
Сегодня, 06:44
На Пасху омичей ждет мокрый снег и жесткое похолодание
Сегодня, 02:41
Новый поворот. В Омске завели дело на молодую мать, напавшую на медсестру
Сегодня, 03:42
В Омске назначили нового главного архитектора города
Вчера, 13:20
Регоператор «Магнит» не согласился с решением омского облсуда и готовит апелляцию
Вчера, 10:23