Ранее судимый омич нашел банковскую карту и отправился на шопинг за чужой счет

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Омичка обратилась в полицию, заявила о краже. Женщина потеряла банковскую карту, а позже увидела, что со счета списано 4 200 рублей.
Оперативники установили все места, где расплачивались картой, и получили описание подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу, грабеж и разбой 51-летний житель Советского округа.
Выяснилось, мужчина нашел чужую карту в супермаркете и отправился за покупками. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».