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Ранее судимый омич нашел банковскую карту и отправился на шопинг за чужой счет

16 апреля 2023, 04:58
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка потеряла карту и лишилась 4,2 тыс руб

Подозреваемого задержали по горячим следам.

Омичка обратилась в полицию, заявила о краже. Женщина потеряла банковскую карту, а позже увидела, что со счета списано 4 200 рублей.

Оперативники установили все места, где расплачивались картой, и получили описание подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу, грабеж и разбой 51-летний житель Советского округа.

Выяснилось, мужчина нашел чужую карту в супермаркете и отправился за покупками. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

#Кража#Банковская карта#Полиция#Уголовное дело#Общество#Происшествия#Новости#Омск
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