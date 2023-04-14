Представлен к ордену Мужества посмертно. В Омске простились с Никитой Бойко

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Церемония прощания с Никитой Бойко прошла 12 апреля в Черлакском районе Омской области, откуда он родом и где проживают его родители. Перед захоронением состоялся траурный митинг.
Проститься с Никитой Бойко приехал Андрей Добровольский — член Совета и Бюро омского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду», в которой состоял и сам погибший. Справедливоросс прибыл на похороны из зоны СВО, где тоже служит, и рассказал о подвиге Бойко.
По его словам, Никита Бойко погиб 29 декабря 2022 года. Он нес службу в составе 76-й дивизии ВДВ, которая выполняла задачу по штурму населенного пункта Нововодяное. Будучи пулеметчиком, Бойко прикрывал отход группы раненых бойцов и спас их ценой собственной жизни. Сначала он числился попавшим без вести. Поиски по госпиталям ничего не дали, среди пленных его тоже не было, а к месту боя невозможно было подойти. Лишь спустя три месяца удалось достать тело и провести генетическую экспертизу, которая развеяла все сомнения.
«С Никитой нас связала тема спорта, он занимался единоборствами. А работал в ресторанной сфере — это был один из лучших барменов Омска. У него был большой круг общения. Это был добрый, веселый, позитивный человек. С ним было интересно вести беседы и на серьезные темы. Мы вместе работали в штабе партии „За Правду“, позже он уехал в Москву, где трудился в центральном штабе партии. Потом вернулся в Омск. Еще до получения повестки, у нас с ним состоялся разговор о том, как он видит свое участие в СВО. Он ответил: „Как только получу повестку, сразу пойду служить, не буду бегать и петлять“. Его выбор пойти на СВО был сознательным», — поделился Андрей Добровольский воспоминаниями о друге.
Никиту Бойко наградили орденом Мужества посмертно. У него осталась 7-летняя дочь.
Андрей Добровольский ушел на спецоперацию добровольцем еще в самом ее начале. Он эвакуировал гражданское население в Мариуполе, затем вступил в ряды добровольческого батальона «Барс» и организовывал эвакуацию с поля боя раненых и погибших. По окончании первого контракта стал заместителем командира батальона по военно-политической работе. Сейчас в его задачу входит комплектование батальона, учет личного состава и непосредственная работа с бойцами на линии боевого соприкосновения. По его словам, пополняют батальон и омичи: в отряде служит около 15 земляков. После похорон друга Андрей Добровольский вернется на службу в зону СВО.