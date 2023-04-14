Представлен к ордену Мужества посмертно. В Омске простились с Никитой Бойко

Андрей Добровольский ушел на спецоперацию добровольцем еще в самом ее начале. Он эвакуировал гражданское население в Мариуполе, затем вступил в ряды добровольческого батальона «Барс» и организовывал эвакуацию с поля боя раненых и погибших. По окончании первого контракта стал заместителем командира батальона по военно-политической работе. Сейчас в его задачу входит комплектование батальона, учет личного состава и непосредственная работа с бойцами на линии боевого соприкосновения. По его словам, пополняют батальон и омичи: в отряде служит около 15 земляков. После похорон друга Андрей Добровольский вернется на службу в зону СВО.