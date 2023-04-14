Два омича организовали бизнес по продаже фальшивых сигарет

Вторая попытка организации «бизнеса» увенчалась успехом. Осенью того же года мужчина договорился с один индивидуальным предпринимателем реализовать задуманное. Они также купили немаркированный табак, но уже больше 3,4 тыс пачек сигарет и начали торговать им в Исилькульском районе.