Два омича организовали бизнес по продаже фальшивых сигарет

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:36
Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в отношении двух жителей Омской области.
По информации следствия, прошлой весной один из мужчин купил немаркированные 2,5 тыс пачек сигарет и пытался незаконно их перевести к нужному месту назначения.
Сделать этого не удалось — на пункте пропуска «Исилькуль» правоохранители остановили машину с грузом. Документов на товар, конечно же, у него не оказалось.
Вторая попытка организации «бизнеса» увенчалась успехом. Осенью того же года мужчина договорился с один индивидуальным предпринимателем реализовать задуманное. Они также купили немаркированный табак, но уже больше 3,4 тыс пачек сигарет и начали торговать им в Исилькульском районе.
Когда к горе-бизнесменам нагрянула проверка, правоохранительные органы изъяли незаконную продукцию на свыше 600 тыс рублей. Теперь обвиняемых ждет суд, рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Ранее стало известно о неудачной попытке контрабанды ценных рачков. Житель Черлакской области пытался перевести семь кг артемии через пункт пропуска «Ольховка», но его остановили пограничники. Мужчина пытался вывести рачков из России на сумму свыше 6,3 млн рублей.