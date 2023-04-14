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Омичу дали условный срок за контрабанду ценных рачков на 6,3 миллиона

14 апреля 2023, 03:38
Фото: Город55
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Мужчина намеревался вывести из страны почти семь кг ракообразных рода Артемия.

Житель Черлакского района пытался заработать на контрабанде ценных рачков артемии. Для транспортировки груза он использовал авто, но на пункте пропуска «Ольховка» не предоставил необходимых документов. Сотрудники пограничного Управления ФСБ РФ по Омской области оставили нарушителя.

Мужчина в 2020 году хотел вывезти почти семь кг ракообразных, которых часто используют в качестве корма рыбам, креветкам, крабам на рыбоводных заводах и фермах. Артемия считается достаточно элитным высокопитательным кормом.

Сумма ущерба превысила 6,3 млн рублей. Рачков должны конфисковать и обратить в доход государства. Черлакский райсуд признал его виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, назначив наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Пока решение суда не вступило в законную силу.

Омич предстанет перед судом за контрабанду стратегически важных ресурсов
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#Алина Ясинская#Суд#Контрабанда#Рачки артемии#Общество#Новости#Омская область
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