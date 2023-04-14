Омичу дали условный срок за контрабанду ценных рачков на 6,3 миллиона

Сумма ущерба превысила 6,3 млн рублей. Рачков должны конфисковать и обратить в доход государства. Черлакский райсуд признал его виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, назначив наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Пока решение суда не вступило в законную силу.