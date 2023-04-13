В минэнерго рассказали, когда в Омске отключат отопление

Середина апреля еще не кажется такой теплой, чтобы в это время отключать отопление. Так, грядущей ночью, 14 апреля, температура воздуха понизится до -13 градусов. Министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко рассказал в своем телеграм-канале о сроках окончания отопительного сезона.