В минэнерго рассказали, когда в Омске отключат отопление

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:36
Середина апреля еще не кажется такой теплой, чтобы в это время отключать отопление. Так, грядущей ночью, 14 апреля, температура воздуха понизится до -13 градусов. Министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко рассказал в своем телеграм-канале о сроках окончания отопительного сезона.
Глава ведомства подметил, что в регионе еще наблюдаются температурные «качели», так что решение об отключении отопления в домах пока специалисты не принимали.
«Отопительный период будет закончен, как только среднесуточная температура будет стабильно выше 8 градусов по Цельсию, и что особенно важно — долгосрочный прогноз будет положительным», — написал он.
Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, жителям Омской области не стоит ждать в ближайшее время потепления. Более того, ночью 15 апреля столбик термометра покажет -17 градусов при прояснении. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Сибири ожидается сильное похолодание.
По прогнозу погоды Gismeteo на две недели, температура воздуха начнет повышаться только к 22 апреля. Отметим, что прогноз синоптиков является долгосрочным, погодные условия могут измениться.
Ранее синоптики рассказали, когда в Омской области начнется ледоход. По их данным, вскрытие Иртыша произойдет на четыре дня раньше нормы.