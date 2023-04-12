Ранее в Обь-Иртышском УГМС заявляли о новой волне тепла, однако, по их данным, она будет недолгой. Уже в пятницу, 14 апреля, в регионе вновь похолодает. Ночью и днем будет не теплее +3 градусов. При прояснении температура воздуха ночью составит -7…-12. Помимо этого, возможны небольшие осадки