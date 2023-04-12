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«В Сибирь приходит зима». Синоптики заявили о сильном похолодании в Омской области

12 апреля 2023, 03:12
Фото: Город55

Роман Вильфанд заявил о возвращении зимы в Омскую область

Существенное похолодание в регионе стоит ожидать уже на ближайших выходных.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сделал прогноз погоды на 15–16 апреля в различных регионах страны, в том числе и в Омской области. Так, по его словам, омичам, как и других жителям Сибири нужно готовиться к значительному понижению температуры.

«В Сибирь приходит зима. Наиболее заметное понижение температуры ожидается на юге западной Сибири, а именно в самых густонаселенных районах: в Томской, Омской, Кемеровской областях. Тут температура на 7–10 градусов ниже нормы, минимальные значения в диапазоне 10–14 градусов ниже ноля», — рассказал Вильфанд «Интерфаксу».

Ранее в Обь-Иртышском УГМС заявляли о новой волне тепла, однако, по их данным, она будет недолгой. Уже в пятницу, 14 апреля, в регионе вновь похолодает. Ночью и днем будет не теплее +3 градусов. При прояснении температура воздуха ночью составит -7…-12. Помимо этого, возможны небольшие осадки

Осталось недолго мерзнуть. Синоптики пообещали омичам скорое возвращение тепла
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#Алина Ясинская#Погода#Зима#Прогноз погоды#Сибирь#Омская область#Роман Вильфанд#Общество#Город#Новости
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