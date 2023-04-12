Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сделал прогноз погоды на 15–16 апреля в различных регионах страны, в том числе и в Омской области. Так, по его словам, омичам, как и других жителям Сибири нужно готовиться к значительному понижению температуры.
«В Сибирь приходит зима. Наиболее заметное понижение температуры ожидается на юге западной Сибири, а именно в самых густонаселенных районах: в Томской, Омской, Кемеровской областях. Тут температура на 7–10 градусов ниже нормы, минимальные значения в диапазоне 10–14 градусов ниже ноля», — рассказал Вильфанд «Интерфаксу».
Ранее в Обь-Иртышском УГМС заявляли о новой волне тепла, однако, по их данным, она будет недолгой. Уже в пятницу, 14 апреля, в регионе вновь похолодает. Ночью и днем будет не теплее +3 градусов. При прояснении температура воздуха ночью составит -7…-12. Помимо этого, возможны небольшие осадки