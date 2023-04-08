Ранняя весна. Синоптики рассказали, когда в Омской области начнется ледоход на Иртыше

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Синоптики отсчитывают наступление весны с момента, когда среднесуточная температура воздуха переходит отметку в 0 градусов. И в 2023 году это произошло на две недели раньше нормы, 25–26 марта. В прошлом же году весна наступила позже, в период с 30 марта по 3 апреля.
В связи с ранней весной снег раньше времени полностью растаял в Павлоградке, Черлаке, Одесском и Седельниковском районах. Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала, что полный сход снега в регионе стоит ожидать к концу второй декады апреля. Начало ледохода на Иртыше произойдет с 16 по 20 апреля, что на четыре дня раньше нормы.
По словам Криворучко, среднемесячная температура воздуха апреля будет на уровне +3… +6 градусов, что на 1-1,5 градуса выше нормы. При этом хоть весна уже вступила в свои права, в Омской области возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Например, завтра ночью, 9 апреля. Также омичам нужно готовиться к ощутимому похолоданию. Днем в воскресенье ожидается -7… -12 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
Паводок же может образоваться в рабочем поселке Затон и городе Тара. Серьезный подъем уровня воды в этих районах, как правило, происходит из года в год, отметила представитель учреждения.