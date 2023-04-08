Ранняя весна. Синоптики рассказали, когда в Омской области начнется ледоход на Иртыше

По словам Криворучко, среднемесячная температура воздуха апреля будет на уровне +3… +6 градусов, что на 1-1,5 градуса выше нормы. При этом хоть весна уже вступила в свои права, в Омской области возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Например, завтра ночью, 9 апреля. Также омичам нужно готовиться к ощутимому похолоданию. Днем в воскресенье ожидается -7… -12 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.