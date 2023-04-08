Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Изображение материала

Ранняя весна. Синоптики рассказали, когда в Омской области начнется ледоход на Иртыше

8 апреля 2023, 07:44
Фото: Город55

Синоптики рассказали, когда в Омской области начнется ледоход на Иртыше

Начальник «Обь-Иртышского УГМС» дала подробный прогноз погоды на апрель и рассказала, какие населенные пункты в области будут затоплены в этом году.

Синоптики отсчитывают наступление весны с момента, когда среднесуточная температура воздуха переходит отметку в 0 градусов. И в 2023 году это произошло на две недели раньше нормы, 25–26 марта. В прошлом же году весна наступила позже, в период с 30 марта по 3 апреля.

В связи с ранней весной снег раньше времени полностью растаял в Павлоградке, Черлаке, Одесском и Седельниковском районах. Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала, что полный сход снега в регионе стоит ожидать к концу второй декады апреля. Начало ледохода на Иртыше произойдет с 16 по 20 апреля, что на четыре дня раньше нормы.

По словам Криворучко, среднемесячная температура воздуха апреля будет на уровне +3… +6 градусов, что на 1-1,5 градуса выше нормы. При этом хоть весна уже вступила в свои права, в Омской области возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Например, завтра ночью, 9 апреля. Также омичам нужно готовиться к ощутимому похолоданию. Днем в воскресенье ожидается -7… -12 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Фото: Скриншот с сайта "Обь-Иртышского УГМС"

Паводок же может образоваться в рабочем поселке Затон и городе Тара. Серьезный подъем уровня воды в этих районах, как правило, происходит из года в год, отметила представитель учреждения.

Паводок-2023. Где, что и когда затопит в Омской области
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Погода#Ледоход#Весна#Прогноз погоды#Общество#Новости#Омская область
Подпишитесь
Омский депутат Госдумы Фадина заработала в 2022 году больше 6 миллионов рублей
Сегодня, 05:22
В Омске на охрану двух долгостроев выделили 4,5 миллиона рублей
Вчера, 12:57
Омский детский сад и колледж вошли в топ-10 лучших работодателей России
Вчера, 12:55
Компании омского бизнесмена Капустина одобрили строительство дома в селе Троицкое
Вчера, 12:08
В омском Большереченском зоопарке утонула белая медведица
Сегодня, 09:18