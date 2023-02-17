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Published Сегодня, 10:13

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Updated Сегодня, 10:15

Фирму, которая оскандалилась из-за ремонта Омской крепости, снова банкротят

17 февраля 2023, 10:13
Фото: 1MI
иллюстрация
«ОмГрадоСтрой» задолжал налоговой службе.

Омские налоговики обратились в областной Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным должником ООО СК «ОмГрадоСтрой». Эта фирма, «прописанная» на проспекте Мира, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, ее владельцем является Светлана Бовсун.

«ОмГрадоСтрой» известен в первую очередь из-за скандала, связанного с реконструкцией Омской крепости. Компания получила контракт на 529,4 млн рублей в марте 2016 года, за полгода до празднования 300-летия Омска. Позже сумма выросла до 582 млн, работы были закончены только в августе 2017 года. В мае 2018 года компания была признана банкротом, и тогда же Счетная палата Омской области выявила грубейшие нарушения в ходе организации конкурса.

Кстати, производство по делу о несостоятельности "ОмГрадоСтроя" было закрыто 13 декабря 2022 года, всего два месяца назад. Теперь возникает вполне реальная перспектива второго банкротства. 

 

В Омске закончилось банкротство фирмы, известной скандалом с «Омской крепостью»
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#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Суд#Новости
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