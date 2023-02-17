Фирму, которая оскандалилась из-за ремонта Омской крепости, снова банкротят

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Омские налоговики обратились в областной Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным должником ООО СК «ОмГрадоСтрой». Эта фирма, «прописанная» на проспекте Мира, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, ее владельцем является Светлана Бовсун.
«ОмГрадоСтрой» известен в первую очередь из-за скандала, связанного с реконструкцией Омской крепости. Компания получила контракт на 529,4 млн рублей в марте 2016 года, за полгода до празднования 300-летия Омска. Позже сумма выросла до 582 млн, работы были закончены только в августе 2017 года. В мае 2018 года компания была признана банкротом, и тогда же Счетная палата Омской области выявила грубейшие нарушения в ходе организации конкурса.
Кстати, производство по делу о несостоятельности "ОмГрадоСтроя" было закрыто 13 декабря 2022 года, всего два месяца назад. Теперь возникает вполне реальная перспектива второго банкротства.