Депутаты Омского горсовета одобрили новый устав «Тепловой компании»

Отметим, что в комитете не обратили внимание на еще один важный пункт устава. Мы уже писали о том, что документ предполагает возможность дополнительного выпуска акций на сумму, равную изначальному уставному капиталу, а также «размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации». Это тот самый механизм, из-за которого доля муниципалитета в АО «Тепловая компания» теоретически может снизиться до уровня ниже 50%.