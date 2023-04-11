Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Изображение материала

Депутаты Омского горсовета одобрили новый устав «Тепловой компании»

11 апреля 2023, 05:09
Фото: Город55
иллюстрация
Вице-мэр Махиня пообещал, что муниципалитет не будет продавать свои акции ТК.

В Омском городском совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. Одним из пунктов повестки было обсуждение нового устава «Тепловой компании». Как уже писал Город55, этот МУП планируется преобразовать в текущем году в акционерное общество, и это может произойти только с одобрения городского парламента.

Докладчик, вице-мэр и глава департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня, рассказал, что в «Тепловой» накануне преобразования провели новую инвентаризацию и переоценку имущества.

— В уставной капитал акционерного общества войдут 154 объекта недвижимости и 62 земельных участка, — сообщил Махиня. — Капитал составит 3 млрд 11 млн 278 тысяч рублей и будет разделен на такое же количество акций. Все акции предлагается оставить в собственности муниципалитета.

Депутатов беспокоит вероятность того, что «Тепловая компания» после преобразования может каким-то образом уйти в частные руки. Такие опасения много раз высказывались раньше, и сегодня они тоже были озвучены.

— В уставе написано, — отметил депутат Валерий Студеникин, — что в перспективе общее собрание может вносить изменения в этот документ. Если изменения понадобятся, это будет проходить через Городской совет или делаться самостоятельно мэрией?

Махиня ответил на этот вопрос как-то неуверенно:

— Я считаю, документ, утверждённый Городским советом, может быть изменён только Городским советом. Я понимаю это так…

Студеникина такой ответ не удовлетворил.

— Представим гипотетически, — продолжил он. — Лет через 10 в мэрии будет другая команда, администрация решит изменить устав, выйти из числа акционеров. Появится инвестор, внесет нужную сумму, получит контрольный пакет — и оправдаются все переживания, о которых мы давно говорим.

На этот раз вице-мэр был более категоричен.

— На этот вопрос я отвечу более уверенно, — сказал Махиня. — Он был проработан детально. Продажа акций возможна только с согласия Городского совета, поскольку они находятся в собственности муниципалитета. Муниципальная собственность не может отчуждаться без санкции муниципального парламента.

Депутатов это удовлетворило, и они проголосовали «за». Теперь устав будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Горсовета, где и будет принято окончательное решение. Можно предположить, что документ будет одобрен.

Отметим, что в комитете не обратили внимание на еще один важный пункт устава. Мы уже писали о том, что документ предполагает возможность дополнительного выпуска акций на сумму, равную изначальному уставному капиталу, а также «размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации». Это тот самый механизм, из-за которого доля муниципалитета в АО «Тепловая компания» теоретически может снизиться до уровня ниже 50%.

Город55 много раз писал о сложном положении, в котором оказалась «Тепловая компания». У нее огромные долги (просрочка уже превысила 1 млрд), регулярно становится известно о намерениях отдельных кредиторов добиваться банкротства ТК. Эффективность работы компании в целом под вопросом. Администрация, судя по происходящему, твердо намерена преобразовать «Тепловую», но перспективы этого начинания пока неясны.

 

Долги, суды, заявления о банкротстве: что происходит с омской «Тепловой компанией»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Горсовет#Тепловая компания#Город#Новости#Дмитрий Махиня#Валерий Студеникин
Подпишитесь
Топ арбитража. Преступные доходы Дмитрия Немиша и банкротные дела Дмитрия Елизарова
Сегодня, 03:01
Дебри превратились в дерби. Названы популярные ошибки омичей на «Тотальном диктанте»
Сегодня, 06:03
Олег Смолин анонсировал визит федерального министра Фалькова в Омскую область
Сегодня, 04:14
Наталья Макарова стала исполняющим обязанности ректора ОмГПУ
Сегодня, 03:03
Из-за предельного уровня дефицита бюджета омским МУПам придется платить больше
Сегодня, 05:51