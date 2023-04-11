Депутаты Омского горсовета одобрили новый устав «Тепловой компании»

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В Омском городском совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. Одним из пунктов повестки было обсуждение нового устава «Тепловой компании». Как уже писал Город55, этот МУП планируется преобразовать в текущем году в акционерное общество, и это может произойти только с одобрения городского парламента.
Докладчик, вице-мэр и глава департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня, рассказал, что в «Тепловой» накануне преобразования провели новую инвентаризацию и переоценку имущества.
— В уставной капитал акционерного общества войдут 154 объекта недвижимости и 62 земельных участка, — сообщил Махиня. — Капитал составит 3 млрд 11 млн 278 тысяч рублей и будет разделен на такое же количество акций. Все акции предлагается оставить в собственности муниципалитета.
Депутатов беспокоит вероятность того, что «Тепловая компания» после преобразования может каким-то образом уйти в частные руки. Такие опасения много раз высказывались раньше, и сегодня они тоже были озвучены.
— В уставе написано, — отметил депутат Валерий Студеникин, — что в перспективе общее собрание может вносить изменения в этот документ. Если изменения понадобятся, это будет проходить через Городской совет или делаться самостоятельно мэрией?
Махиня ответил на этот вопрос как-то неуверенно:
— Я считаю, документ, утверждённый Городским советом, может быть изменён только Городским советом. Я понимаю это так…
Студеникина такой ответ не удовлетворил.
— Представим гипотетически, — продолжил он. — Лет через 10 в мэрии будет другая команда, администрация решит изменить устав, выйти из числа акционеров. Появится инвестор, внесет нужную сумму, получит контрольный пакет — и оправдаются все переживания, о которых мы давно говорим.
На этот раз вице-мэр был более категоричен.
— На этот вопрос я отвечу более уверенно, — сказал Махиня. — Он был проработан детально. Продажа акций возможна только с согласия Городского совета, поскольку они находятся в собственности муниципалитета. Муниципальная собственность не может отчуждаться без санкции муниципального парламента.
Депутатов это удовлетворило, и они проголосовали «за». Теперь устав будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Горсовета, где и будет принято окончательное решение. Можно предположить, что документ будет одобрен.
Отметим, что в комитете не обратили внимание на еще один важный пункт устава. Мы уже писали о том, что документ предполагает возможность дополнительного выпуска акций на сумму, равную изначальному уставному капиталу, а также «размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации». Это тот самый механизм, из-за которого доля муниципалитета в АО «Тепловая компания» теоретически может снизиться до уровня ниже 50%.
Город55 много раз писал о сложном положении, в котором оказалась «Тепловая компания». У нее огромные долги (просрочка уже превысила 1 млрд), регулярно становится известно о намерениях отдельных кредиторов добиваться банкротства ТК. Эффективность работы компании в целом под вопросом. Администрация, судя по происходящему, твердо намерена преобразовать «Тепловую», но перспективы этого начинания пока неясны.