«Омскэлектро» построило в Порт-Артуре новую воздушную линию электропередач

По словам энергетика, раньше упавшее из-за непогоды дерево могло оборвать кабель, привести к короткому замыканию и отключению света у жителей. Теперь же, благодаря полимерной изоляции и новой грозозащите, электроснабжение домов не пострадает. По опыту прошлого года, на модернизированных линиях отключений электроэнергии из-за погодных условий не было.