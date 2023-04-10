«Омскэлектро» построило в Порт-Артуре новую воздушную линию электропередач

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На минувшей неделе «Омскэлектро» модернизировала воздушную линию электропередач возле школы №100 по улице 1 Мая в Порт-Артуре. Все работы были выполнены в сжатые сроки — энергетики уложились в полторы недели, чтобы испытать новое оборудование в сложных погодных условиях, которыми славится Омск весной.
«В этом году реконструкцию мы начали значительно раньше — в марте–апреле. Выбрали период, когда температура воздуха ближе к плюсовой, чтобы избежать негативной реакции жителей, а также испытать в полевых условиях современные технологии. Дело в том, что при строительстве линий мы используем устройства грозозащиты нового поколения. С февраля до начала грозового сезона мы их тестируем: измеряем показатели, которые позволяют определить поврежденные участки, невидимые при обычном осмотре. Так мы предотвращаем отключения, которые по статистике в 40% случаев происходят при неблагоприятной погоде», — рассказал начальник Южного РЭС «Омскэлектро» Александр Киселев.
В ходе модернизации старые деревянные опоры заменили на новые железобетонные, а алюминиевый провод — на самонесущий изолированный.
«Изоляция нового провода выполнена из полимерного состава, благодаря которому кабель может выдерживать большие колебания температуры — от -60 до +50. Она не восприимчива к ультрафиолетовому излучению, препятствует налипанию снега, обледенению проводов, их схлесту и обрыву при сильных порывах ветра, защищает птиц и других животных от поражения током. Все мы знаем, что надежность электроснабжения напрямую зависит от работы воздушных линий передач. Наша основная задача — обеспечить качественным и надежным электроснабжением каждый дом», — отметил начальник Южного РЭС.
По словам энергетика, раньше упавшее из-за непогоды дерево могло оборвать кабель, привести к короткому замыканию и отключению света у жителей. Теперь же, благодаря полимерной изоляции и новой грозозащите, электроснабжение домов не пострадает. По опыту прошлого года, на модернизированных линиях отключений электроэнергии из-за погодных условий не было.
«Модернизацию линий в Порт-Артуре мы начали еще в 2019 году. Сначала меняли те линии, которые идут непосредственно в дома – по 0,4 кВ. Следующим этапом модернизировали линии выше классом – по 10 кВ. Таким образом, скоро в этом районе будет полностью выполнен весь комплекс мероприятий, а надежность электроснабжения кратно возрастет», - подчеркнул Александр Киселев.
Напомним, «Омскэлектро» выполняет модернизацию электросетей в рамках собственной инвестиционной программы. В этом году предприятие планирует обновить 13 воздушных линий электропередач по всему Омску, их общая протяженность составит 14 километров. В прошлом году в рамках этой же программы была выполнена реконструкция 10 линий предприятия, общая протяженность которых 17 километров.