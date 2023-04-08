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Эксперты назвали причину смерти медведицы в омском Большереченском зоопарке

8 апреля 2023, 11:02
Фото: Большереченский Зоопарк имени В. Д. Соломатина
Она умерла в бассейне, который сама для себя сделала.

Вскрытие проводили два независимых эксперта-патологоанатома из Омска, а специалист из Московского зоопарка курировал их по видеосвязи. Оказалось, что белая медведица Забава умерла из-за кровоизлияния в головной мозг. Это случилось в тот момент, когда она плавала в выдолбленной ей же самой проруби.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко прокомментировал смерть всеобщей любимицы.

«Важно разобраться, что послужило причиной — несчастный случай или халатность. Соответствующие поручения даны региональному министерству культуры. Очень жаль Забаву! Знаю, что ее искренне любили все омичи», — написал он в своем телеграм-канале.

Специалисты говорят, что медведи тонут и в зоопарках, и в дикой природе, такое случается. Никто не застрахован от инсульта, отметили в пресс-службе минкульта. Вскрытие также показало, что Забаву содержали в правильных условиях, тому подтверждение — идеальное состояние органов животного.

В министерстве также опровергли информацию о том, что сотрудники зоопарка сделали медведице специальную прорубь. Как уточнила пресс-служба, Забава сделала во льду место для купания самостоятельно, как медведи в дикой природе.

Стали известны подробности гибели медведицы в омском Большереченском зоопарке
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#Алина Ясинская#Медведица#Большереченский зоопарк#Вскрытие#Инсульт#Происшествия#Общество#Смерть медведицы Забавы#Смерть пилота#Новости#Омская область
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