Эксперты назвали причину смерти медведицы в омском Большереченском зоопарке

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Вскрытие проводили два независимых эксперта-патологоанатома из Омска, а специалист из Московского зоопарка курировал их по видеосвязи. Оказалось, что белая медведица Забава умерла из-за кровоизлияния в головной мозг. Это случилось в тот момент, когда она плавала в выдолбленной ей же самой проруби.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко прокомментировал смерть всеобщей любимицы.
«Важно разобраться, что послужило причиной — несчастный случай или халатность. Соответствующие поручения даны региональному министерству культуры. Очень жаль Забаву! Знаю, что ее искренне любили все омичи», — написал он в своем телеграм-канале.
Специалисты говорят, что медведи тонут и в зоопарках, и в дикой природе, такое случается. Никто не застрахован от инсульта, отметили в пресс-службе минкульта. Вскрытие также показало, что Забаву содержали в правильных условиях, тому подтверждение — идеальное состояние органов животного.
В министерстве также опровергли информацию о том, что сотрудники зоопарка сделали медведице специальную прорубь. Как уточнила пресс-служба, Забава сделала во льду место для купания самостоятельно, как медведи в дикой природе.