Эксперты назвали причину смерти медведицы в омском Большереченском зоопарке

Вскрытие проводили два независимых эксперта-патологоанатома из Омска, а специалист из Московского зоопарка курировал их по видеосвязи. Оказалось, что белая медведица Забава умерла из-за кровоизлияния в головной мозг. Это случилось в тот момент, когда она плавала в выдолбленной ей же самой проруби.