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Стали известны подробности гибели медведицы в омском Большереченском зоопарке

8 апреля 2023, 10:38
Фото: Пресс-служба министерства культуры Омской области
Она утонула в проруби.

Гибель белой медведицы Забавы подтвердили в министерстве культуры. Это произошло вчера. Она нырнула в свой бассейн и обратно на берег уже не вылезла. Зоотехники забили тревогу, когда не нашли ее в вольере при очередном обходе.

Тело животного вытащили при помощи водолазов. Причину смерти выяснят позже, когда станут известны результаты вскрытия.

«Трагический уход Забавы отзовется болью в сердцах не только большереченцев и омичей, но и жителей других регионов и даже стран», — со скорбью отметили в пресс-службе министерства.

Отметим, что в этом году Забаве могло бы исполниться десять лет. За три года к ней очень привязались как сотрудники зоопарка, так и гости. Она очень ждала открытия купального сезона, но привычный для нее заплыв обернулся трагедией. Напомним, ее привезли в Омскую область в 2020 году, когда другая медведица зоопарка скончалась от старости.

В омском Большереченском зоопарке утонула белая медведица
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#Алина Ясинская#Большереченский зоопарк#Медведица#Зоопарк#Происшествия#Город#Новости#Омская область#Смерть медведицы Забавы
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