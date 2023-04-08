Стали известны подробности гибели медведицы в омском Большереченском зоопарке

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Гибель белой медведицы Забавы подтвердили в министерстве культуры. Это произошло вчера. Она нырнула в свой бассейн и обратно на берег уже не вылезла. Зоотехники забили тревогу, когда не нашли ее в вольере при очередном обходе.
Тело животного вытащили при помощи водолазов. Причину смерти выяснят позже, когда станут известны результаты вскрытия.
«Трагический уход Забавы отзовется болью в сердцах не только большереченцев и омичей, но и жителей других регионов и даже стран», — со скорбью отметили в пресс-службе министерства.
Отметим, что в этом году Забаве могло бы исполниться десять лет. За три года к ней очень привязались как сотрудники зоопарка, так и гости. Она очень ждала открытия купального сезона, но привычный для нее заплыв обернулся трагедией. Напомним, ее привезли в Омскую область в 2020 году, когда другая медведица зоопарка скончалась от старости.