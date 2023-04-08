Стали известны подробности гибели медведицы в омском Большереченском зоопарке

Отметим, что в этом году Забаве могло бы исполниться десять лет. За три года к ней очень привязались как сотрудники зоопарка, так и гости. Она очень ждала открытия купального сезона, но привычный для нее заплыв обернулся трагедией. Напомним, ее привезли в Омскую область в 2020 году, когда другая медведица зоопарка скончалась от старости.