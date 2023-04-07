В Омске ищут очевидцев конфликта между водителем автобуса и 16-летней пассажиркой

Как ранее сообщал Город55, мужчина угрожал 16-летней несовершеннолетней девушке из-за неоплаченного проезда. А после и вовсе отказался выпускать юную пассажирку из салона. В администрации города уточнили, что девушка не смогла оплатить проезд электронным проездным билетом. К расследованию инцидента подключились омская прокуратура и региональный следком.