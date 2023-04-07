В Омске ищут очевидцев конфликта между водителем автобуса и 16-летней пассажиркой

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:42
Департамент транспорта администрации Омска выяснит обстоятельства конфликта между водителем автобуса и 16-летней пассажиркой, который произошел вчера, 6 апреля, на маршруте №78.
Как ранее сообщал Город55, мужчина угрожал 16-летней несовершеннолетней девушке из-за неоплаченного проезда. А после и вовсе отказался выпускать юную пассажирку из салона. В администрации города уточнили, что девушка не смогла оплатить проезд электронным проездным билетом. К расследованию инцидента подключились омская прокуратура и региональный следком.
«По предварительной информации, школьница при входе оплатила проезд в общественном транспорте, но водитель, ограничивая свободу передвижения пассажирки и оказывая психологическое воздействие, заставил девочку оплатить второй раз», — сообщили в следкоме.
Родителей пассажирки и очевидцев просят обратиться по телефону: 8 (3812) 78-79-72. Водителя могут привлечь к ответственности.