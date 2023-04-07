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В Омске ищут очевидцев конфликта между водителем автобуса и 16-летней пассажиркой

7 апреля 2023, 07:35
Фото: 1MI
Девушка не смогла оплатить проезд электронным проездным билетом.
Мужчина отказался выпускать девушка из транспорта, пока она не оплатит проезд

Департамент транспорта администрации Омска выяснит обстоятельства конфликта между водителем автобуса и 16-летней пассажиркой, который произошел вчера, 6 апреля, на маршруте №78.

Как ранее сообщал Город55, мужчина угрожал 16-летней несовершеннолетней девушке из-за неоплаченного проезда. А после и вовсе отказался выпускать юную пассажирку из салона. В администрации города уточнили, что девушка не смогла оплатить проезд электронным проездным билетом. К расследованию инцидента подключились омская прокуратура и региональный следком.

«По предварительной информации, школьница при входе оплатила проезд в общественном транспорте, но водитель, ограничивая свободу передвижения пассажирки и оказывая психологическое воздействие, заставил девочку оплатить второй раз», — сообщили в следкоме.

Родителей пассажирки и очевидцев просят обратиться по телефону: 8 (3812) 78-79-72. Водителя могут привлечь к ответственности.

В Омске водитель автобуса угрожал 16-летней девушке за безбилетный проезд
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#Евгений Игишев
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