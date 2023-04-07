В Омске водитель автобуса угрожал 16-летней девушке за безбилетный проезд

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В Омске водитель автобуса угрожал 16-летней пассажирке из-за неоплаченного проезда. Об этом сообщили сегодня, 7 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ведомстве начали проверку о ненадлежащем оказании услуг по перевозке в общественном транспорте. Поводом послужили сообщения в СМИ. В прокуратуре рассказали, что девушка якобы не оплатила проезд, водитель же начал ей угрожать. А после и вовсе отказался выпускать юную пассажирку из салона.
Прокуратура установит все обстоятельства происшествия, и если найдет нарушения, примет меры прокурорского реагирования.