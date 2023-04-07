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В Омске водитель автобуса угрожал 16-летней девушке за безбилетный проезд

7 апреля 2023, 06:05
Фото: 1MI
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Мужчина отказался выпускать пассажирку из салона, пока она не оплатит проезд

В Омске водитель автобуса угрожал 16-летней пассажирке из-за неоплаченного проезда. Об этом сообщили сегодня, 7 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве начали проверку о ненадлежащем оказании услуг по перевозке в общественном транспорте. Поводом послужили сообщения в СМИ. В прокуратуре рассказали, что девушка якобы не оплатила проезд, водитель же начал ей угрожать. А после и вовсе отказался выпускать юную пассажирку из салона.

Прокуратура установит все обстоятельства происшествия, и если найдет нарушения, примет меры прокурорского реагирования.

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#Евгений Игишев#Омск#Прокуратура#Транспорт#Городской транспорт#Автобус#Пассажирский автобус#Пассажир#Происшествия
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