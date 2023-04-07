В Омске водитель автобуса угрожал 16-летней девушке за безбилетный проезд

В ведомстве начали проверку о ненадлежащем оказании услуг по перевозке в общественном транспорте. Поводом послужили сообщения в СМИ. В прокуратуре рассказали, что девушка якобы не оплатила проезд, водитель же начал ей угрожать. А после и вовсе отказался выпускать юную пассажирку из салона.