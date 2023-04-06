Стало известно о погибшей пассажирке после аварии в центре Омска

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:25
Как стало известно Городу55, 34-летнюю пассажирку, пострадавшую сегодня, 6 апреля, в аварии на съезде с Фрунзенского моста, врачи спасти не смогли. Женщина скончалась.
Напомним, 35-летний водитель Toyota ехал по Фрунзенскому мосту в сторону улицы 10 лет Октября. При повороте на улицу Звездова, мужчина не пропустил BMW, из-за чего 33-летний водитель въехал в бок Toyota.
От удара Toyota, в которой находилась пассажирка, отлетела на обочину и врезалась в бетонный столб. Возможно, теперь, по факту аварии заведут уголовное дело.