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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

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Стало известно о погибшей пассажирке после аварии в центре Омска

6 апреля 2023, 06:18
Фото: Телеграм-канал омской полиции
От удара Toyota отлетела на бетонный столб
ДТП произошло на съезде с Фрунзенского моста.

Как стало известно Городу55, 34-летнюю пассажирку, пострадавшую сегодня, 6 апреля, в аварии на съезде с Фрунзенского моста, врачи спасти не смогли. Женщина скончалась.

Напомним, 35-летний водитель Toyota ехал по Фрунзенскому мосту в сторону улицы 10 лет Октября. При повороте на улицу Звездова, мужчина не пропустил BMW, из-за чего 33-летний водитель въехал в бок Toyota.

От удара Toyota, в которой находилась пассажирка, отлетела на обочину и врезалась в бетонный столб. Возможно, теперь, по факту аварии заведут уголовное дело.

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#Евгений Игишев#Смерть#ДТП#Авария#Уголовное дело#Происшествия#Город#Омск
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