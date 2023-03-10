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Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Спорткомплекс «Красная звезда» перешел в собственность Омской области

10 марта 2023, 04:42
Фото: Google Карты
Скриншот
Рыночную стоимость «Красной звезды» оценивают в 827 млн рублей.

Спорткомплекс «Красная звезда» перешел из муниципальной в областную собственность. Об этом накануне, 9 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Учреждение включает в себя 8 объектов площадью 39,3 тысячи квадратных метров и два земельных участка площадью 146 тысяч квадратных метров. Рыночную стоимость «Красной звезды» оценивают в 827 млн рублей.

Вопрос о передаче «Красной звезды» от городской администрации в ведение региона рассмотрели в ноябре прошлого года. Депутаты Горсовета проголосовали за это предложение фактически единогласно. По какой-то причине воздержались лишь два парламентария.

«Для всех занимающихся будут сохранены условия, в которых они привыкли заниматься, — рассказал во время выступления перед депутатами замминистра спорта Омской области Иван Колесник. — Для спортсменов, которые сейчас тренируются в спорткомплексе ничего не поменяется. Они даже не почувствуют этого перехода, потому что учебно-тренировочный процесс сохранится в том виде, который есть.»
«Красная звезда» перешла в собственность Омской области
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#Евгений Игишев#Красная звезда#Спортивный комплекс#Правительство#Спорт#Город#Омск
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