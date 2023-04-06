Дорогу в Омской области отремонтирует уличенный в картельном сговоре «СибРос»

Отметим, что ООО «СибРос» зарегистрировали еще в 1999 году. С октября 2018 года гендиректором стройфирмы является Виктор Загваздин. В 2023-м с ООО уже 8 раз взыскивались штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств и просрочки по контрактам на сумму от 10 тысяч до 1,6 миллионов рублей.