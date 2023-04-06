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Дорогу в Омской области отремонтирует уличенный в картельном сговоре «СибРос»

6 апреля 2023, 05:06
Фото: 1MI
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За ремонт дороги в Муромцевском районе подрядчик получит более 124 миллионов рублей.

В Омской области готовятся к ремонту дороги Омск — Муромцево — Седельниково. Сейчас стал известен подрядчик, который займется ремонтными работами в Муромцевском районе. Победителем признали единственного участника торгов — ООО «Сибирский региональный союз» («СибРос»).

За ремонт компания-победитель получит 124 084 479,35 рублей, начальная (максимальная) цена не снизилась ни на рубль.

ООО «СибРос», согласно условиям контракта, предстоит отремонтировать несколько участков дороги в Муромцевском районе: 171-й км, 189-191-й км, 218-219-й км. Завершить работы нужно до 1 июля 2024 года.

Примечательно, что летом прошлого года ООО «СибРос» попался на картельном сговоре. Омское УФАС обнаружило сговор в аукционах по ремонту дорог между двумя строительными компаниями — ООО «Стройсервис» и ООО «СибРос».

Выяснилось, что компании в декабре 2019 года договорились вместе принимать участие в торгах по ремонту дорог в Горьковском, Нововаршавском и Павлоградском районах и затем просто отказывались от конкурентной борьбы.

Отметим, что ООО «СибРос» зарегистрировали еще в 1999 году. С октября 2018 года гендиректором стройфирмы является Виктор Загваздин. В 2023-м с ООО уже 8 раз взыскивались штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств и просрочки по контрактам на сумму от 10 тысяч до 1,6 миллионов рублей.

«Договорняк» на миллиард. За что омский «СибРос» и «Стройсервис» обвинили в сговоре
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#Юлия Истомина#Ремонт дорог#Ремонт#Дороги#Подрядчик#Торги#Аукцион#Картельный сговор#Город#Новости#Омская область#Муромцевский район
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