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Сговорились. УФАС уличил в нарушениях две омские фирмы

Сговорились. УФАС уличил в нарушениях две омские фирмы

Сегодня, 12:24
Фото: 1MI

Две омские стройфирмы попались на картельном сговоре

«Стройсервис» и «СибРос» действовали по сговору на торгах по ремонту дорог, заявили антимонопольщики.

Омское УФАС России обнаружило сговор на торгах по ремонту дорогу. Ведомство признало картелем соглашение, которое заключили между собой ООО «Стройсервис» и ООО «СибРос». Компании договорились вместе участвовать в электронных аукционах по ремонту дорог в Павлоградском, Нововаршавском и Горьковском районах.

На мысли о сговоре антимонопольщиков навели действия компаний. Они участвовали в аукционах попарно и отказывались от конкурентной борьбы. Из-за этого в одном аукционе победил ООО «СибРос», а в другом - ООО «Стройсервис». При этом снижение начальной стоимости контрактов составило от 0.5% до 1%.

«В связи с завершением реализации соглашения во времени предписание о прекращении нарушения антимонопольный орган нарушителям не выдавал», - пояснили в УФАС.
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#УФАС#Ремонт дорог
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