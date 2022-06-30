Сговорились. УФАС уличил в нарушениях две омские фирмы

На мысли о сговоре антимонопольщиков навели действия компаний. Они участвовали в аукционах попарно и отказывались от конкурентной борьбы. Из-за этого в одном аукционе победил ООО «СибРос», а в другом - ООО «Стройсервис». При этом снижение начальной стоимости контрактов составило от 0.5% до 1%.