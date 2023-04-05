Суд над главами государств: вспоминаем международные прецеденты

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Вчера, 4 апреля, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предстал перед судом. Его обвиняют по делу о якобы выплате денег порноактрисе за молчание об их романе. Суд над лидером страны представить сложно, но, тем не менее, история богата на такие приговоры.
Вокруг глав государств витает ореол неприкосновенности. За последние 20 лет перед уголовным судом предстал только один глава государства: экс-президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо. В 2011 году его обвинили в преступлениях против человечности при подавлении протестов. Спустя 8 лет президента оправдали.
В том же году был выдан ордер на арест главы Ливии Муаммара Каддафи. Но предстать перед трибуналом он не успел. Лидера Джамахирии убили без суда и следствия с помощью ВВС Франции, которые уничтожили кортеж Каддафи 20 октября 2011 года.
В 2008 году главу Судана Омара аль-Башира обвинили в геноциде в ходе конфликта в Дарфуре. Это вызвало сопротивление со стороны Лиги арабских государств, Африканского союза и Движения неприсоединения. В итоге, в Гаагу аль-Башир так и не попал.
Один из самых известных подсудимых, чей арест инициировали международные органы — глава Сербии Слободан Милошевич. Лидера обвинили в военных преступлениях в Косово в 1999 году. В военном конфликте погибли тысячи людей. Оправдать Милошевича означало признать неправоту НАТО. Однако, приговор суда Милошевич так и не услышал. Политик скончался в тюремной камере в 2006 году.
Чаще глав государств арестовывают не международные органы, а свои правоохранители. Достаточно вспомнить несколько случаев из Южной Кореи. В 2018 году закончился суд над экс-президентом Пак Кын Хе. Ее обвиняли в превышении полномочий, коррупции и разглашении государственной тайны. Суд приговорил ее к 20 годам тюрьмы и штрафу в 16,6 млн долларов. Суд над Пак Кын Хе транслировали в прямом эфире по местному телевидению. В 2021 году она попала под амнистию, несмотря на массовые протесты населения.
В 1995 году в Корее арестовали Чон Ду Хван, возглавлявшего страну с 1980 по 1988 годы. Его обвинили в организации переворота в 1979 году. Ряд обвинений в мятеже, убийствах и коррупции привел главу государства к пожизненному заключению. Следующеий президент Ро Дэ У (1988-1993) также был обвинен в 1996 году по аналогичным статья. Его приговорили 22 годам тюрьмы. Спустя два года обоих фигурантов помиловали.
В 2018 году был арестовали бывшего президента Ли Мен Бака. Он признался в присвоении денег из секретных фондов Национальной разведслужбы. Но обвинения в получении взяток отрицал. В 2020 году его осудили на 17 лет, а после, спустя два года, помиловали.
Еще один корейский лидер Но Му Хен стал фигурантом уголовного дела в 2008 году. Он проходил свидетелем по делу против его брата Но Гон Пхена. Вердикта суда он не дождался — покончил с собой в 2009 году.
В Европе отношение к лидерам станам куда более гуманное. Президентов, конечно, преследуют в суде, но с Кореей не идет ни в какой сравнение. Самый колоритный «преступник» Европы — бывший глава Италии Сильвио Берлускони. Сначала его обвиняли за сексуальные вечерники с участием несовершеннолетних девушек, но Берлускони оправдали. В 2023 году его обвиняли в подкупе свидетелей, проходивших по делам о вечеринках Bunga Bunga. В итоге, 86-летнего политика оправдали.
Президента Франции Николя Саркози в 2021 году осудили на 3 года лишения свободы, из которых 2 года условно за нарушение правил предвыборной кампании 2012 года. По версии следствия, Саркози потратил в два раза больше средств, чем разрешает закон.
Первым подсудимым президентом на постсоветском пространстве оказался бывший глава Украины Леонид Кучма. В 2011 году Генпрокуратура Украины открыла против него уголовное дело по обвинению в превышениях полномочий, которые привели к убийству журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. Однако, Печерский суд Киева признал возбуждение дела незаконным. Прокуратура пыталась вновь завести дело спустя 3 года, но из этого ничего не вышло.
В начале этого года закрыли дело в отношении бывшего главы Киргизии Аскара Акаева. Бежавший из Киргизии после «тюльпановой революции» 2005 года Акаев вернулся в страну в 2021 году и тут же был доставлен в Госкомитет нацбезопасности для допроса по делу о передаче золотого месторождения в 1992 и 2003 годах канадской компании без тендера. После дачи показаний Акаева отпустили.
Последним отличившимся на постсоветском пространстве стал президент Молдавии Игорь Додон. После прихода к власти прозападно настроенной Майи Санду, его обвинили по четырем статьям: коррупция, финансирование политической партии от преступной организации, незаконное обогащение и госизмена. Додон так и остаётся под домашним арестом.
Дональд Трамп стал первым президентом США (хоть и бывшим), которого вызвали в суд. Но это не значит, что все его предшественники были чисты и невинны. Так, в 1974 году Ричарда Никсона заподозрили в том, что его люди двумя годами ранее установили незаконную прослушку в штабе его соперника по выборам Джорджа Макговерна. Дело закончилось для Никсона отставкой.
Еще один участник громкого скандала — Билл Клинтон, и его связь с 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Президента обвиняли в лжесвидетельствовании и препятствии правосудию. Но в итоге обвинили только в неуважении к суду и назначили штраф — 90 тысяч долларов.
Уголовное преследование — не только инструмент правосудия, но и большой политической борьбы. Заявлений в суд может быть множество. Например, в середине марта 2023 года экоактивисты подали в суд на Джо Байдена из-за его решения одобрить проект по бурению на Аляске скважин по добыче нефти и газа. Поводов для уголовного преследования масса, но далеко не все они доходят до суда. Приговор в виде реального срока выносят единицам. Если же такое случается, то главам государств, как правило, довольно быстро даруют помилование. Видимо, все они удивительным образом в рекордные сроки исправляются.