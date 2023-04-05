Суд над главами государств: вспоминаем международные прецеденты

Дональд Трамп стал первым президентом США (хоть и бывшим), которого вызвали в суд. Но это не значит, что все его предшественники были чисты и невинны. Так, в 1974 году Ричарда Никсона заподозрили в том, что его люди двумя годами ранее установили незаконную прослушку в штабе его соперника по выборам Джорджа Макговерна. Дело закончилось для Никсона отставкой.