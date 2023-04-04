Соцвыплаты на жилье в Омске получит только каждая седьмая молодая семья из списка

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В комитете Омского городского совета по социальным вопросам послезавтра, 6 апреля, обсудят «организацию работы с молодежью». В распоряжении Города55 есть ответ на соответствующее обращение главы комитета за подписью мэра Омска Сергея Шелеста. Из него следует, в частности, что администрация продолжает реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами».
Речь о социальных выплатах для молодых семей на улучшение жилищных условий.
— В список молодых семей, участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 году, сформированный администрацией города Омска, включены 59 семей, из которых 8 включены в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2023 году по Омской области, — уточняется в документе.
Таким образом, заявки на выплату подали 59 семей, но получить выплаты в текущем году смогут только 8 из них. Каким образом проходил отбор, в документе не уточняется.
В общей сложности город получит из областного и федерального бюджета 14,2 млн рублей, которые будут направлены молодым семьям. Условия получения этих денег предполагают софинансирование, 1,8 млн рублей. Таким образом, в среднем каждая семья должна получить 2 млн рублей.