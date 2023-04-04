Соцвыплаты на жилье в Омске получит только каждая седьмая молодая семья из списка

В комитете Омского городского совета по социальным вопросам послезавтра, 6 апреля, обсудят «организацию работы с молодежью». В распоряжении Города55 есть ответ на соответствующее обращение главы комитета за подписью мэра Омска Сергея Шелеста. Из него следует, в частности, что администрация продолжает реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами».