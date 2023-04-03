«Тотальный диктант» в Омске пройдет 8 апреля

В общей сложности для «Тотального диктанта» в Омске подготовлено больше 40 площадок. Конечно же, это корпусы ОмГУ им. Ф.М. Достоевского – организатора акции в регионе. В списке локаций также есть другие вузы, несколько сузов, библиотеки, учреждения культуры. Омичи будут писать диктант и в пиццерии, мультимедийном парке «России – моя история». Новое место проведения «Тотального диктанта» в 2023 году в Омске – «Объединение участников Президентской программы».