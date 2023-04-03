«Тотальный диктант» в Омске пройдет 8 апреля

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В Омске «Тотальный диктант» состоится 8 апреля в 14:00. На этот раз текст подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко.
Омичи могут выбрать любую удобную площадку для очного участия, а также написать диктант в режиме онлайн. Главным местом проведения акции в нашем городе будет «G-Drive Арена». К слову, среди участников есть и воспитанники Академии «Авангард», которые вместе с другими представителями клуба испытают свои знания.
В общей сложности для «Тотального диктанта» в Омске подготовлено больше 40 площадок. Конечно же, это корпусы ОмГУ им. Ф.М. Достоевского – организатора акции в регионе. В списке локаций также есть другие вузы, несколько сузов, библиотеки, учреждения культуры. Омичи будут писать диктант и в пиццерии, мультимедийном парке «России – моя история». Новое место проведения «Тотального диктанта» в 2023 году в Омске – «Объединение участников Президентской программы».
Полный список площадок представлен на сайте здесь, где идет регистрация на «Тотальный диктант». Подача заявок на участие в этом году обязательная, отмечают организаторы. Кроме того, участвующим в очном формате нужно взять с собой паспорт в день проведения акции.
Напомним, что в этом году Столицу «Тотального диктанта» выбирали не члены жюри, а поклонники акции. Омск мог бы стать ею, но занял 2-е место. В Нижнем Тагиле оказалось больше любителей писать диктант – 18 242 человека, тогда как в Омске – 13 191. Тройку лидеров замкнул Калининград, набрав 2 296 голосов. По итогу голосования всем городам-финалистам Фонд «Тотального диктанта» выделил деньги на реализацию проекта.