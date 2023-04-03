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«Тотальный диктант» в Омске пройдет 8 апреля

3 апреля 2023, 03:00
Фото: Город55
Желающие проверить свою грамотность уже могут зарегистрироваться и стать участниками полюбившейся многим просветительской акции.

В Омске «Тотальный диктант» состоится 8 апреля в 14:00. На этот раз текст подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко.

Где писать диктант

Омичи могут выбрать любую удобную площадку для очного участия, а также написать диктант в режиме онлайн. Главным местом проведения акции в нашем городе будет «G-Drive Арена». К слову, среди участников есть и воспитанники Академии «Авангард», которые вместе с другими представителями клуба испытают свои знания.

В общей сложности для «Тотального диктанта» в Омске подготовлено больше 40 площадок. Конечно же, это корпусы ОмГУ им. Ф.М. Достоевского – организатора акции в регионе. В списке локаций также есть другие вузы, несколько сузов, библиотеки, учреждения культуры. Омичи будут писать диктант и в пиццерии, мультимедийном парке «России – моя история». Новое место проведения «Тотального диктанта» в 2023 году в Омске – «Объединение участников Президентской программы».

Полный список площадок представлен на сайте здесь, где идет регистрация на «Тотальный диктант». Подача заявок на участие в этом году обязательная, отмечают организаторы. Кроме того, участвующим в очном формате нужно взять с собой паспорт в день проведения акции.

Как поучаствовать в «Тотальном диктанте-2023»

Акция проходит как в очном формате, так и в режиме онлайн.Акция проходит как в очном формате, так и в режиме онлайн.
Акция проходит как в очном формате, так и в режиме онлайн.Акция проходит как в очном формате, так и в режиме онлайн.
Акция проходит как в очном формате, так и в режиме онлайн.Акция проходит как в очном формате, так и в режиме онлайн.
Акция проходит как в очном формате, так и в режиме онлайн.
Фото: totaldict

Напомним, что в этом году Столицу «Тотального диктанта» выбирали не члены жюри, а поклонники акции. Омск мог бы стать ею, но занял 2-е место. В Нижнем Тагиле оказалось больше любителей писать диктант – 18 242 человека, тогда как в Омске – 13 191. Тройку лидеров замкнул Калининград, набрав 2 296 голосов. По итогу голосования всем городам-финалистам Фонд «Тотального диктанта» выделил деньги на реализацию проекта.

«Столица Тотального диктанта — 2023». За Омск проголосовали более 13 тысяч человек
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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Новости#Тотальный диктант
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