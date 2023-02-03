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«Столица Тотального диктанта — 2023». За Омск проголосовали более 13 тысяч человек

3 февраля 2023, 10:18
Фото: Город55

Объявлены итоги голосования за звание Столицы Тотального диктанта-2023

Фонд акции выделит городам-финалистам деньги для реализации заявленных проектов.

2 февраля в Ярославле объявили итоги финального голосования — титул Столицы Тотального диктанта-2023 получил Нижний Тагил. Омск набрал 13 191 голос и оказался на 2 месте.

Фото: ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

Научно-практическая конференция Тотального диктанта собрала более 300 организаторов и филологов. На конференции пройдут семинары и мастер-классы. Также филологам совместно с автором диктанта 2023 года предстоит доработать текст, который будут писать участники акции.

«Тотальный диктант — это не только акция по проверке грамотности. Это огромный просветительский проект. Мне очень нравится, что Тотальный диктант родился в Сибири и что его столица каждый год кочует. Это „сшивает“ наши огромные пространства, усиливает горизонтальные связи между ними», — отмечает автор текста Тотального диктанта — 2023 Василий Авченко.

Отметим, что в 2023 году столицу акции впервые выбрали не члены жюри, а сами участники и поклонники Тотального диктанта.

Один из четырех. Омск стал финалистом конкурса «Столица Тотального диктанта»
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#Тотальный диктант#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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