«Столица Тотального диктанта — 2023». За Омск проголосовали более 13 тысяч человек

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
2 февраля в Ярославле объявили итоги финального голосования — титул Столицы Тотального диктанта-2023 получил Нижний Тагил. Омск набрал 13 191 голос и оказался на 2 месте.
Научно-практическая конференция Тотального диктанта собрала более 300 организаторов и филологов. На конференции пройдут семинары и мастер-классы. Также филологам совместно с автором диктанта 2023 года предстоит доработать текст, который будут писать участники акции.
«Тотальный диктант — это не только акция по проверке грамотности. Это огромный просветительский проект. Мне очень нравится, что Тотальный диктант родился в Сибири и что его столица каждый год кочует. Это „сшивает“ наши огромные пространства, усиливает горизонтальные связи между ними», — отмечает автор текста Тотального диктанта — 2023 Василий Авченко.
Отметим, что в 2023 году столицу акции впервые выбрали не члены жюри, а сами участники и поклонники Тотального диктанта.