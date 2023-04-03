«Газпромнефть-СМ» запускает цифровой интерактивный проект по изучению птиц Сибири

На сайте проекта собраны данные о привлекающих внимание видах, включая находящихся под угрозой исчезновения розовых пеликанов, урагусов и зимородков. Современные цифровые технологии позволяют пользователям прослушать образцы пения, а также посмотреть образовательные ролики о каждом из видов. Портал предусматривает работу интерактивных опций на любых электронных устройствах, в том числе и мобильных. Онлайн-путеводитель может быть использован в качестве факультативной обучающей площадки в образовательных учреждениях Омской области. Создание цифрового продукта стало продолжением совместного экологического проекта ОЗСМ и «Птичьей гавани». При поддержке предприятия совместно со специалистами парка был издан первый в регионе справочник, систематизирующий информацию о птицах Омской области. Уникальный сборник направлен в учебные учреждения и крупные библиотеки региона. Также на площадке парка волонтеры Омского завода смазочных материалов проводят экологические уроки и мастер-классы для школьников.