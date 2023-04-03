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«Газпромнефть-СМ» запускает цифровой интерактивный проект по изучению птиц Сибири

3 апреля 2023, 09:38
Фото: Дмитрий Верхоробин
«Газпромнефть - смазочные материалы» в сотрудничестве с министерством природных ресурсов и экологии Омской области и природным парком «Птичья гавань» выпустила онлайн-путеводитель по орнитофауне Сибири.

Цифровой интерактивный проект «Узнай редкую птицу» содержит справочные материалы и интересные факты об уникальных видах, маршруты миграции которых пролегают через территорию Сибири. Создание электронного путеводителя о занесенных в Красную книгу России и других регионов страны птицах стало очередным этапом экологического образовательного проекта Омского завода смазочных материалов, который реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

На сайте проекта собраны данные о привлекающих внимание видах, включая находящихся под угрозой исчезновения розовых пеликанов, урагусов и зимородков. Современные цифровые технологии позволяют пользователям прослушать образцы пения, а также посмотреть образовательные ролики о каждом из видов. Портал предусматривает работу интерактивных опций на любых электронных устройствах, в том числе и мобильных. Онлайн-путеводитель может быть использован в качестве факультативной обучающей площадки в образовательных учреждениях Омской области. Создание цифрового продукта стало продолжением совместного экологического проекта ОЗСМ и «Птичьей гавани». При поддержке предприятия совместно со специалистами парка был издан первый в регионе справочник, систематизирующий информацию о птицах Омской области. Уникальный сборник направлен в учебные учреждения и крупные библиотеки региона. Также на площадке парка волонтеры Омского завода смазочных материалов проводят экологические уроки и мастер-классы для школьников.

Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов:

«Экологические образовательные проекты – важная часть стратегии предприятия по формированию культуры бережного отношения к экосистеме нашего региона. Мы используем разные инструменты, в том числе и цифровые технологии, чтобы вовлечь в природоохранную деятельность всех жителей Омской области».

Александр Сердюков, заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области:

«Рациональное использование природных ресурсов – одна из тех задач, которая требует системного подхода и объединения усилий всех сторон – власти, бизнеса, общественных организаций и, конечно же, самих жителей. Мы и дальше будем поддерживать масштабный образовательный проект Омского завода смазочных материалов и парка «Птичья гавань». Это хороший и важный инструмент, помогающий формировать ответственное отношение к экологии Омской области». 
#Общество#Омск#Омская область#Спецпроекты#Спецпроекты
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