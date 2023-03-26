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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

60-летний ранее судимый омич отправил своего соседа в больницу

26 марта 2023, 09:34
Фото: 1MI
иллюстрация
У пострадавшего диагностировали множественные травмы.

В омскую полицию поступило обращение из местной больницы. Медикам доставили 63-летнего жителя Советского округа. Врачи диагностировали множественные травмы головы.

Выяснилось, у пострадавшего случился конфликт с соседом. Травмы нанес 60-летний неоднократно судимый омич. Его уже задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение среднего вреда здоровью». Расследование продолжается.

Отметим, всего за сутки в полицию поступило 838 сообщений. Возбуждено 42 уголовных дела.

Ранее мы сообщали о задержании подозреваемого в убийстве 85-летней пенсионерки и ее сына. Следователи и правоохранители раскрыли детали дела:

Подозреваемый в убийстве пенсионерки и сына омич был под наркотой
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В Омске задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки и ее сына, найденных в погребе
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#Драка#Уголовное дело#Полиция#Общество#Происшествия#Новости#Омск
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