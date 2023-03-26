60-летний ранее судимый омич отправил своего соседа в больницу

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В омскую полицию поступило обращение из местной больницы. Медикам доставили 63-летнего жителя Советского округа. Врачи диагностировали множественные травмы головы.
Выяснилось, у пострадавшего случился конфликт с соседом. Травмы нанес 60-летний неоднократно судимый омич. Его уже задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение среднего вреда здоровью». Расследование продолжается.
Отметим, всего за сутки в полицию поступило 838 сообщений. Возбуждено 42 уголовных дела.
Ранее мы сообщали о задержании подозреваемого в убийстве 85-летней пенсионерки и ее сына. Следователи и правоохранители раскрыли детали дела: