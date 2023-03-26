В Омске задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки и ее сына, найденных в погребе

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В Омске силовики задержали подозреваемого в убийстве 84-летней пенсионерки и ее 55-летнего сына, которых нашли в подполе частного дома на улице 2-я Береговая.
«Задержан 37-летний житель Омска. Предварительно, он пробрался в частный дом с целью ограбления, где и расправился с хозяевами», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Напомним, 21 марта тела матери и сына с множественными ранами головы нашли в погребе, который был спрятан под большим сундуком. О пропаже убитых в полицию 18 марта заявила свекровь убитой пенсионерки.