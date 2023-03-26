Подозреваемый в убийстве пенсионерки и сына омич был под наркотой

С места происшествия криминалисты изъяли доказательства преступления. Следователи изучили записи с камер наружного наблюдения по пути отхода фигуранта. Его задержали в ночь на 26 марта. На допросе мужчина признался в содеянном. Заявил, что не имел конфликтов с убитыми. Мотив преступления назвать не смог, поскольку находился под влиянием запрещенных веществ.