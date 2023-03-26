Подозреваемый в убийстве пенсионерки и сына омич был под наркотой

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Появились подробности убийства 85-летней пенсионерки и ее сына в частном доме на 2-й Береговой. Детали рассказали следователи и полицейские после задержания подозреваемого. Об этом Город55 сообщал ранее:
Напомним, тела с признаками насильственной смерти обнаружили 18 марта. Было возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле в центральном аппарате СК.
Специалисты выяснили, к преступлению причастен 37-летний мужчина, ранее проживавший в соседнем доме. По версии следствия, ночью 15 марта омич употребил наркотики. В состоянии опьянения решил ограбить соседский дом, взял незаконно хранившийся обрез ружья. Подозреваемый проник в квартиру и выстрелил в пенсионерку и ее сына. После — скинул тела в погреб.
Мужчина унес жидкокристаллический телевизор из дома и скрылся. Тревогу забили родственники убитых, начался поиск пропавших.
С места происшествия криминалисты изъяли доказательства преступления. Следователи изучили записи с камер наружного наблюдения по пути отхода фигуранта. Его задержали в ночь на 26 марта. На допросе мужчина признался в содеянном. Заявил, что не имел конфликтов с убитыми. Мотив преступления назвать не смог, поскольку находился под влиянием запрещенных веществ.
Правоохранители обнаружили похищенный телевизор и орудие убийства. Областной СК планирует ходатайствовать о заключении под стражу задержанного на время расследования. Сотрудники уголовного розыска продолжают устанавливать все детали происшествия.