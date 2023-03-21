Неудачно «обмыл» покупку. Омич лишился цепочки и креста после знакомства с попутчиком

В правоохранительные органы с сообщением о грабеже обратился 40-летний омич, работающий сварщиком на одном из городских предприятий. Потерпевший рассказал, что в автобусе познакомился с мужчиной, с которым они вместе доехали до остановки ДК «Химик». После попутчики отправились в ломбард, где заявитель купил золотую цепочку за 53 тысячи рублей и сразу же надел.