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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Неудачно «обмыл» покупку. Омич лишился цепочки и креста после знакомства с попутчиком

21 марта 2023, 07:14
Фото: Управление МВД России по Омской области
Скриншот

Омские полицейские задержали грабителя, укравшего у знакомого золотые украшения

Украшения владельцу вернули, а подозреваемому грозит до 4 лет тюрьмы

В правоохранительные органы с сообщением о грабеже обратился 40-летний омич, работающий сварщиком на одном из городских предприятий. Потерпевший рассказал, что в автобусе познакомился с мужчиной, с которым они вместе доехали до остановки ДК «Химик». После попутчики отправились в ломбард, где заявитель купил золотую цепочку за 53 тысячи рублей и сразу же надел.

Приятели решили покупку «обмыть». Новый знакомый посоветовал мужчине повесить на цепочку золотой крест, который потерпевший носил на веревке. Злоумышленник вызвался помочь, расстегнул замок на цепи, схватил украшения и убежал.

Полицейские в этот же день задержали злоумышленника у себя дома. Им оказался 34-летний житель Советского округа. Мужчина уже был ранее судим за побои, кражу и разбой.

Цепочку и крест вернули владельцу, а на подозреваемого завели уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 4 лет тюрьмы, сейчас его заключили под стражу.

#Евгений Игишев#Полиция#Грабеж#Ломбард#Происшествия#Уголовное дело#Омск#Видео
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