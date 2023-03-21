Неудачно «обмыл» покупку. Омич лишился цепочки и креста после знакомства с попутчиком

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В правоохранительные органы с сообщением о грабеже обратился 40-летний омич, работающий сварщиком на одном из городских предприятий. Потерпевший рассказал, что в автобусе познакомился с мужчиной, с которым они вместе доехали до остановки ДК «Химик». После попутчики отправились в ломбард, где заявитель купил золотую цепочку за 53 тысячи рублей и сразу же надел.
Приятели решили покупку «обмыть». Новый знакомый посоветовал мужчине повесить на цепочку золотой крест, который потерпевший носил на веревке. Злоумышленник вызвался помочь, расстегнул замок на цепи, схватил украшения и убежал.
Полицейские в этот же день задержали злоумышленника у себя дома. Им оказался 34-летний житель Советского округа. Мужчина уже был ранее судим за побои, кражу и разбой.
Цепочку и крест вернули владельцу, а на подозреваемого завели уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 4 лет тюрьмы, сейчас его заключили под стражу.