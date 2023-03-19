Разделить с государством. Омичи могут оплатить дефицит федерального бюджета

«В будущем у нас будет включен печатный станок. И это приведет к увеличению инфляции. Конечно, облигационные займы будут очень хорошо использоваться. Но мы все помним кризис 1998 года, когда основным механизмом покрытия дефицита бюджета были облигации, что привело к образованию пузыря и фактически кризиса. Поэтому существует опасность повторения кризиса 1998 года. Могу сказать, что опций у нас мало, а страна находится в изоляции. Многие классические инструменты для покрытия дефицита для нас недоступны», — обрисовал ситуацию доцент кафедры менеджмента РАНХиГС Санкт-Петербург, к. э. н. Давид Тереладзе.