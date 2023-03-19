Разделить с государством. Омичи могут оплатить дефицит федерального бюджета

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
На этой неделе минфин РФ представлял различные варианты пополнения бюджета в 2023 году. Их объединяет одно: заплатят граждане. «Новые известия» рассказывают, как государство восполнит затраты с помощью вклада населения.
Нефтегазовые доходы за январь–февраль этого года составили — 947 миллиардов рублей, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Сократились и прочие доходы.
А вот расходы лишь увеличиваются. За указанный период — на 52%, то есть до 5,744 триллиона рублей. Дефицит федерального бюджета на начало года составил 2,5 триллиона рублей. Эксперты издания подсчитали, что если ситуация не изменится, к концу года показатель вырастет до 15,5 триллионов — почти 60% от доходов. Гарантий обратного нет.
Ранее появилась новость, что минфин может предложить выпуск «патриотических облигаций» — займы у населения. С 2017 года россияне, кстати, могли приобрести «народные облигации» (ОФЗ-н). Но эта программа не принесла весомых сумм. Предложение не привлекало граждан, да и маркетинг подкачал, считают эксперты.
«Например, по состоянию на 01.01.2020 г, объем находящихся в обращении ОФЗ-н составлял 64,22 млрд руб., что соответствовало 0,69% от общей величины внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в ценных бумагах», — цитируют «Новые известия» руководителя факультета экономики и бизнеса Финансового университета, к. э. н., доцента Екатерину Безсмертную.
Минфин выступил сразу с двумя предложениями: приостановка соглашений с «недружественными» странами об избежание двойного налогообложения и «добровольные» разовые взносы бизнеса в бюджет.
«В будущем у нас будет включен печатный станок. И это приведет к увеличению инфляции. Конечно, облигационные займы будут очень хорошо использоваться. Но мы все помним кризис 1998 года, когда основным механизмом покрытия дефицита бюджета были облигации, что привело к образованию пузыря и фактически кризиса. Поэтому существует опасность повторения кризиса 1998 года. Могу сказать, что опций у нас мало, а страна находится в изоляции. Многие классические инструменты для покрытия дефицита для нас недоступны», — обрисовал ситуацию доцент кафедры менеджмента РАНХиГС Санкт-Петербург, к. э. н. Давид Тереладзе.