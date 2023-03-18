Проект капремонта бомбоубежища для омской больницы разработает компания из Иркутска

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В Омской области с начала 2023 года собираются реанимировать защитные сооружения уже на двух объектах. Один находится в Омске, второй — в районном центре Марьяновка.
13 марта определился подрядчик, который разработает проект капремонта защитного сооружения гражданской обороны площадью более 240 квадратных метров при отделе МВД по Марьяновскому району. Контракт на 243 тысячи рублей заключили с ООО ПК «Град-Стандарт» (учредитель — Хайрула Абайдулин, гендиректор — Сергей Авилович). На подготовку проекта и сметы выполнения работ у фирмы есть 90 дней.
Еще одно защитное убежище восстанавливают в Омске — в одном из корпусов Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова, расположенной на улице Перелета. Торги на поиски подрядчика, которому предстояло бы заняться разработкой проектно-сметной документации, объявили 21 февраля 2023 года. Начальная (максимальная) цена составляла 491 365 рублей.
Спустя практически месяц стало известно, кто подготовит проект капремонта бомбоубежища в городской больнице. Всего на аукцион заявились три участника, комиссия признала их заявки соответствующими требованиям. Однако победителем стала компания, согласившаяся составить проект за 467 253,9 рублей и снизившаяся тем самым начальную стоимость на 24 тысячи рублей.
Два других предложения оказались не столь привлекательными: за разработку документации фирмы рассчитывали получить 471,7 и 476,6 тысяч рублей соответственно.
Как рассказали Городу55 в региональном минздраве, торги выиграло ООО «Центр проектирования» из Иркутска. Компанию зарегистрировали в июне 2022 года. По данным открытых источников, ее учредителем и гендиректором является предприниматель Сергей Момотюк.
«В ближайшие 7-10 дней подпишут договор с компанией на сумму свыше 467 тысяч рублей. Срок выполнения — 65 рабочих дней с момента заключения договора», — уточнили в пресс-службе минздрава Омской области.
Отметим, что бомбоубежище построили в 1982-м и ввели в эксплуатацию через два года.
«Полуподземное сооружение входит в комплекс зданий БУЗОО „Городская клиническая больница №1 имени Кабанова А.Н.“. Проектируемая часть — помещения бомбоубежища №75 209 (056/4/6). Габариты сооружения по наружным обмерам: 77,92×62,34 метра (техническое обследование шифр 110 522-О). Площадь сооружения 895,1 м² (технический паспорт нежилого строения Перелета, 7 корп.5). Высота 3,8 м. Объем 2864,0 м3», — приводится в документации краткая характеристика сооружения.
В настоящий момент бомбоубежище в городской больнице не используется по назначению.
Из требований в закупке следует, что подрядчику нужно будет составить проект капитального ремонта не только самого помещения бомбоубежища, но и его инженерных сетей и вентиляции. В рабочей документации должны быть представлены проектные решения для устранения неисправностей всех изношенных элементов, их восстановление или замена на более долговечные.
После подготовки проекта заказчик, коим выступает Городская больница № 1 имени Кабанова, согласует предварительное планировочное решение, цвет потолка, стен и пола, а также материалы, которые будут использоваться. В планах также, капремонт крыши, а именно ее очистка от старой гидроизоляции и утепление. Помимо этого, подрядной организации при составлении смены нужно будет учитывать затраты на информационные стенды, схемы и таблички.
Подрядчик, получивший контракт от больницы имени Кабанова, специализируется на производстве электромонтажных работ. ООО «Центр проектирования» из Иркутска за текущий год заключил контракты на сумму около 4 миллионов рублей. Компания решила не ограничиваться работой только в Иркутской области и выполняет свои заказы в семи регионах.
За почти девять месяцев с момента регистрации ООО не было замечено в каких-то нарушениях и неисполнении обязательств по заключенным контрактам. Поэтому отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.
Среди заказчиков Момотюка — УМВД России по Чукотскому автономному округу, Отдел образования администрации Биробиджанского муниципального района, Городская поликлиника № 6 и Комплексный центр соцобслуживания населения в Санкт-Петербурге, «Объединение автовокзалов и автостанций» из Тюмени, Армавирский реабилитационный центр, Черногорская межрайонная больница из республики Хакасия и медцентр мобилизованных резервов «Резерв» Хабаровского края. Совсем скоро этот список пополнит и Омская область.
Напомним, что Город55 готовил подробный материал про бомбоубежища. В нем мы рассказывали, какие помещения могут под них обустроить, без чего обязательно не обойтись в бомбоубежище и что следует взять с собой на случай развития тревожной ситуации.
В начале 2023 года, кроме того, появилась информация, что обустраивать убежища и укрытия в подвалах своих домов омичи теперь смогут за счет средств капремонта. Такая возможность появилась, когда в регионе начали действовать обновленные нормы регионального закона о капремонте многоэтажек. Теперь собственники квартир, дома которых содержат средства на специальных счетах, смогут распределить деньги на обустройство убежища.