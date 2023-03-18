Проект капремонта бомбоубежища для омской больницы разработает компания из Иркутска

Из требований в закупке следует, что подрядчику нужно будет составить проект капитального ремонта не только самого помещения бомбоубежища, но и его инженерных сетей и вентиляции. В рабочей документации должны быть представлены проектные решения для устранения неисправностей всех изношенных элементов, их восстановление или замена на более долговечные.