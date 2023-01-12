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Омичам позволят оборудовать в своих домах бомбоубежища за счет средств на капремонт

Сегодня, 10:28
Фото: 1MI
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Такая возможность появится у собственников, дома которых аккумулируют средства на специальных счетах

В Омской области начали действовать обновленные нормы регионального закона о капитальном ремонте многоквартирных домов. В частности, у владельцев квартир, дома которых копят средства на специальных счетах, появилась возможность потратить деньги на весьма специфическую услугу.

«Теперь свои накопления граждане из домов со спецсчетами смогут потратить на оборудование убежищ и укрытий в подвалах», — пояснили Городу55 в региональном Фонде капремонта.

Добавим, что у собственников, средства которых копятся на общих счетах, напротив количество услуг поубавилось. Например, исчезла возможность потратить деньги на усиление несущих конструкций домов.

Омский фонд капремонта больше не будет заниматься укреплением несущих конструкций
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#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Строительство#Капремонт#Бомбоубежище
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