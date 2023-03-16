В METRO рассказали, что будет с торговым центром в Омске

С 16 марта METRO отменяет обязательное условие — карту гостя для доступа и совершения покупок. Теперь каждый желающий может посетить торговый центр без предварительной регистрации. Оформленные ранее карты продолжат свое действие. Покупатели смогут копить и списывать баллы, а также получать купоны и кэшбек. Получить карту лояльности можно в мобильном приложении, на кассе торгового центра METRO, или через мессенджеры буквально за минуту. Подробности можно узнать на сайте.