В METRO рассказали, что будет с торговым центром в Омске

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В пресс-службе METRO сообщили, что торговый центр в Омске, который находится на проспекте Академика Королева, продолжает работу. Демонтаж входных турникетов связан с новой концепцией компании.
С 16 марта METRO отменяет обязательное условие — карту гостя для доступа и совершения покупок. Теперь каждый желающий может посетить торговый центр без предварительной регистрации. Оформленные ранее карты продолжат свое действие. Покупатели смогут копить и списывать баллы, а также получать купоны и кэшбек. Получить карту лояльности можно в мобильном приложении, на кассе торгового центра METRO, или через мессенджеры буквально за минуту. Подробности можно узнать на сайте.
METRO поддерживает клиентов и малый бизнес. Широкий ассортимент товаров, выгодные цены и качество собственных торговых марок стали доступны всем.
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