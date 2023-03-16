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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В METRO рассказали, что будет с торговым центром в Омске

16 марта 2023, 10:05
Фото: METRO
В соцсетях появились фотографии, на которых видно, как начался демонтаж входных турникетов в торговом центре METRO.

В пресс-службе METRO сообщили, что торговый центр в Омске, который находится на проспекте Академика Королева, продолжает работу. Демонтаж входных турникетов связан с новой концепцией компании.

Фото: METRO

С 16 марта METRO отменяет обязательное условие — карту гостя для доступа и совершения покупок. Теперь каждый желающий может посетить торговый центр без предварительной регистрации. Оформленные ранее карты продолжат свое действие. Покупатели смогут копить и списывать баллы, а также получать купоны и кэшбек. Получить карту лояльности можно в мобильном приложении, на кассе торгового центра METRO, или через мессенджеры буквально за минуту. Подробности можно узнать на сайте.

METRO поддерживает клиентов и малый бизнес. Широкий ассортимент товаров, выгодные цены и качество собственных торговых марок стали доступны всем.

Реклама. ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» ИНН: 7704218694

#Общество#Город#Омск#Омская область
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