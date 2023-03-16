Омский экоблогер Владимир Лифантьев стал членом Общественной палаты РФ

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Омич Владимир Лифантьев, известный как экологический блогер и активист Орис Брут, стал членом федеральной Общественной палаты. В декабре 2022 года, как писал Город55, его выбрали в состав Общественной палаты Омской области. Члены таких органов с 2017 года могут делегировать в Москву одного из своих представителей, и сегодня стало известно, что делегатом от нашего региона стал Лифантьев.
— Я очень рад, что теперь смогу на федеральном уровне защищать интересы омичей, бороться за улучшение экологической ситуации в Омске, — рассказал блогер Городу55.
Отметим: еще в декабре, сразу после избрания в региональную общественную палату, Лифантьев признался в интервью для Города55, что поглядывает на Москву «косым взглядом». С тех пор не прошло и 3 месяцев.