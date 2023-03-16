Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Омский экоблогер Владимир Лифантьев стал членом Общественной палаты РФ

16 марта 2023, 08:01
иллюстрация
Его делегировали в столицу коллеги из региона.

Омич Владимир Лифантьев, известный как экологический блогер и активист Орис Брут, стал членом федеральной Общественной палаты. В декабре 2022 года, как писал Город55, его выбрали в состав Общественной палаты Омской области. Члены таких органов с 2017 года могут делегировать в Москву одного из своих представителей, и сегодня стало известно, что делегатом от нашего региона стал Лифантьев.

— Я очень рад, что теперь смогу на федеральном уровне защищать интересы омичей, бороться за улучшение экологической ситуации в Омске, — рассказал блогер Городу55.

Отметим: еще в декабре, сразу после избрания в региональную общественную палату, Лифантьев признался в интервью для Города55, что поглядывает на Москву «косым взглядом». С тех пор не прошло и 3 месяцев.

 

«Символ отказа или призыв к сексу»: чем займется экоблогер в Общественной палате
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общественная палата#Общество#Новости#Владимир Лифантьев
Подпишитесь
Топ-100 влиятельных людей Омской области
Сегодня, 04:49
Ежемесячную выплату из маткапитала омичам будут перечислять в единые дни
Сегодня, 08:16
В омских школах потратят 40 млн рублей на «патриотическое воспитание»
Сегодня, 04:39
Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 787 педагогов
Сегодня, 02:02
Декорации для съемок сцен апокалипсиса. Путину доложили об аварийных домах в Омске
Сегодня, 05:51