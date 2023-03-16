Омский экоблогер Владимир Лифантьев стал членом Общественной палаты РФ

Омич Владимир Лифантьев, известный как экологический блогер и активист Орис Брут, стал членом федеральной Общественной палаты. В декабре 2022 года, как писал Город55, его выбрали в состав Общественной палаты Омской области. Члены таких органов с 2017 года могут делегировать в Москву одного из своих представителей, и сегодня стало известно, что делегатом от нашего региона стал Лифантьев.