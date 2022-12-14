«Символ отказа или призыв к сексу»: чем займется экоблогер в Общественной палате

— Мне кажется, что в целом Общественная палата — это орган, который призван явить собой всё многообразие видов общественности в регионе. В Омске много всякого рода общественников — и национальных, и спортивных, и много ещё каких. Но не все они шумные. Я подозреваю, что буду вести себя так же, как до этого, то есть буду одним из самых шумных. А те общественники, которых представляет, например, Бота Бакулин, — им в целом не до шума, эти люди про другое. Про религию, воспитание, дружбу народов. Им столько шумихи не надо, они по-другому работают. Что в Общественную палату зашел блогер — это не дань блогерам, это дань тем народным чаяниям, которые я выражаю. Я же не бьюти-блогер, не обзорщик техники — я занимаюсь темой экологии, которая для Омска важна.