Божий человек. Кто и как пополняет ряды Омской епархии

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Несколько дней назад в Омске стало известно об аресте 35-летнего иерея храма Нерукотворного Образа Спасителя. Священника обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении детей. После нового скандала Город55 решил разобраться, как в Омской епархии набирают новые кадры и могут ли вовремя заметить, что в жизни священнослужителя что-то пошло не так.
Под подозрение следователей 35-летний настоятель храма попал после того, как у него в гостях в феврале этого года побывал 12-летний мальчик. Ребенок с разрешения своих родителей оставался на ночь у священника. После чего утром они вместе должны были отправиться в церковь, расположенную в Советском округе на улице Менделеева.
Что именно происходило в квартире, предстоит выяснить в ходе следствия. Пока никакие детали не разглашаются. Однако в пресс-службе Омской епархии отмечают трагичность сложившейся ситуации.
«На самом деле, это очень трагичная ситуация для всех: и для нас, и для семьи, и для самого человека, который совершил это деяние. Для него наступят самые трагичные последствия. Давайте не будем усугублять то, что уже есть», — заявил настоятель Храма святого Иоанна Предтечи, пресс-секретарь Омской епархии, протоиерей Дмитрий Олихов в разговоре с корреспондентом Города55.
К сожалению, скандалы с участием церковных служителей (здесь мы говорим не только об Омской епархии) становятся далеко не редкими. Этот факт заставляет задуматься, а как новые люди вообще попадают в церковь и сколь пристальное внимание при наборе уделяется их прошлому.
Но сначала немного окунемся в историю и вспомним, насколько часто омские священники в последние годы попадали в скандалы, которые в итоге получили широкую огласку.
Замешан в них оказался и митрополит Омский и Таврический Владимир. Он обвинял своего предшественника Феодосия в присвоении церковного имущества. В епархии, по данным «Федерал Пресс», заявили, что просто хотят решить вопрос имущества и выяснить причины, почему церковные иконы, картины и дом Феодосий переписал на себя, хотя все это было имуществом церкви. После столь громких заявлений, однако, возникли вопросы к самому митрополиту Владимиру и дорогим автомобилям, на которых он ездил.
В 2016-м одного из священников назвали самозванцем после того, как он получил от губернатора Омской области Виктора Назарова медаль «Омск. 300-летие» за духовное военно-нравственное и спортивное воспитание молодежи. К Омской епархии Петр Лысенко никакого отношения не имел, документов в течение трех месяцев не представил, а значит, и служить ему запрещено.
В 2019 году в Омске мужчина, одетый в рясу, в пьяном виде обругал прохожих на остановке на ДК Лобкова. Правда, выяснилось, что это бывший священник Омской епархии Алексий Колмогоров, которого отстранили от служения в середине 90-х годов из-за проблем с алкоголем. Отстранение произошло, но снять рясу с мужчины насильно никто не может, поэтому и случаются подобные казусы. В том же году возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реставрации старейшей церкви Омской области — Тарского Спасского собора.
В 2020 году представителей храма иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» обвинили в нападении на журналистов, которые пришли проверить, как соблюдается режим самоизоляции. А в 2021 году бывшая жена настоятеля Свято-Покровского храма в поселке Оконешниково Евгения Белогубцева заявила об абьюзе с его стороны. По словам женщины, бывший муж настраивает против нее их общего сына.
Статистика, надо сказать, не внушает оптимизма. Каждый год появляются новости о простых конфликтах и спорах священников.
В других городах тоже не все гладко. Так, в сентябре 2019 года в Оренбургской области задержали протоиерея Николая Стремского. На протяжении 20 лет священник совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении 11 детей, вовлекал их в систематическое употребление алкоголя. Стремского обвиняли по семи статьям Уголовного кодекса. В декабре 2021 года, как пишет ТАСС, суд признал его виновным и приговорил к 21 году колонии.
Но вернемся к тому, как же люди становятся священниками и настоятелями. За пояснениями Город55 обратился к ректору Омской духовной семинарии, протоиерею Василию Вивчару. Попытка, впрочем, осталась неудачной.
«Не уполномочен давать комментарии на эту тему. Вам лучше обратиться в пресс-службу Омской епархии», — ответил Василий Вивчар.
К пресс-службе нас отправил и митрополит Омский и Таврический Владимир. Разговор с пресс-секретарем Омской епархии, протоиереем Дмитрием Олиховым уже оказался более успешным и информативным.
По уточнению протоиерея, это обязательно должны быть люди, окончившие высшее духовное учебное заведение (духовную семинарию). Однако диплома для того, чтобы стать священником, недостаточно. Требуется еще и совершение особого обряда — таинства рукоположения в священный сан — по сути, одобрения со стороны епископа.
«Священнослужители должны соответствовать высоким нравственным требованиям», — рассказал пресс-секретарь Омской епархии.
Какие именно это качества, впрочем, не уточняется. Учитывается и прошлое священнослужителей. В частности, лица, имеющие судимость, не рукополагаются в священный сан.
Здесь сразу возникает проблема. Наличие судимости проверяется легко и быстро. Но как быть, если в прошлом человека не все гладко, но эти моменты остались без внимания правоохранительных органов.
Что касается священников, которые столкнулись с непростыми жизненными ситуациями, то духовное сообщество, по словам протоиерея Дмитрия Олихова, старается приходить на помощь соратникам. Во-первых, несколько раз в год проводятся собрания, на которых решают актуальные вопросы церковной жизни с проведением общей исповеди. Во-вторых, есть духовники — то есть священники, принимающие исповедь у своих коллег.
Однако выходит, что помогают духовники только тем, кто по своему желанию обращается к ним за помощью. Из системы, таким образом, исключаются все, кто решит умолчать о существующих проблемах. Наличие службы помощи нуждающимся — неплохая инициатива, но о существовании в церкви службы надзора и контроля ничего неизвестно. Наш вопрос о наличии подобных органов в структуре Омской епархии остался без ответа.
«Одним из органов управления епархии является Епархиальный совет под председательством митрополита Владимира», — также сообщил Городу55 Дмитрий Олихов.
Что происходит на заседаниях Епархиального совета — тоже вопрос. Даже если кого-то и порицают, простым людям об этом ничего не сообщается. Все это подтверждает абсолютную непрозрачность системы управления и контроля в епархии.
В итоге большую часть времени мы читаем сообщения, как представители церкви провели собрание в школе, пообщались с молодежью и организовали какой-нибудь православный конкурс. А потом, как гром среди ясного неба, узнаем о неприятных инцидентах с участием священнослужителей. Так и ситуация, произошедшая с настоятелем храма Нерукотворного Образа Спасителя, рискует стать очередным громким скандалом в истории омской церкви.