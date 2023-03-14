Божий человек. Кто и как пополняет ряды Омской епархии

Замешан в них оказался и митрополит Омский и Таврический Владимир. Он обвинял своего предшественника Феодосия в присвоении церковного имущества. В епархии, по данным «Федерал Пресс», заявили, что просто хотят решить вопрос имущества и выяснить причины, почему церковные иконы, картины и дом Феодосий переписал на себя, хотя все это было имуществом церкви. После столь громких заявлений, однако, возникли вопросы к самому митрополиту Владимиру и дорогим автомобилям, на которых он ездил.