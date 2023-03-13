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Published Сегодня, 05:28

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Насиловал словами. В Омске отправили в колонию пастора церкви «Новое творение»

13 марта 2023, 05:28
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске настоятеля церкви отправили в тюрьму за психологическое насилие

Настоятель своей собственной церкви давлением заставлял прихожан делать пожертвования.

Кировский районный суд Омска вынес приговор 55-летнему настоятелю «Церкви Евангельских христиан „Новое Творение“». Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2016 году мужчина основал религиозную организацию, и несколько лет применял к прихожанам психологическое насилие.

Известно, что мужчина проводил богослужения, во время которых использовал технологии психологического воздействия, повлиявшие на психическое здоровье прихожан. Таким образом омич пытался «выбить» из прихожан пожертвования, на которые и существовала церковь.

Омичом заинтересовались сотрудники УФСБ, и вскоре на мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст. 239 УК РФ «Создание и руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами».

Фото: УФСБ России по Омской области

Суд признал вину мужчины и приговорил его к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. В зале суда священника взяли под стражу. В областной прокуратуре уточнили, что решение суда в силу пока не вступило.

Накануне стало известно, что еще одного настоятеля омского храма, теперь уже православного, обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении детей. По данным следователей, жертвой преступления стал 12-летний мальчик.

Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей
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#Ольга Акамова#Церковь#Суд#Судья#Прихожане#Настоятель#Пастор#Новости#Общество#Происшествия#Омская область
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