Насиловал словами. В Омске отправили в колонию пастора церкви «Новое творение»

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Кировский районный суд Омска вынес приговор 55-летнему настоятелю «Церкви Евангельских христиан „Новое Творение“». Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2016 году мужчина основал религиозную организацию, и несколько лет применял к прихожанам психологическое насилие.
Известно, что мужчина проводил богослужения, во время которых использовал технологии психологического воздействия, повлиявшие на психическое здоровье прихожан. Таким образом омич пытался «выбить» из прихожан пожертвования, на которые и существовала церковь.
Омичом заинтересовались сотрудники УФСБ, и вскоре на мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст. 239 УК РФ «Создание и руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами».
Суд признал вину мужчины и приговорил его к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. В зале суда священника взяли под стражу. В областной прокуратуре уточнили, что решение суда в силу пока не вступило.
Накануне стало известно, что еще одного настоятеля омского храма, теперь уже православного, обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении детей. По данным следователей, жертвой преступления стал 12-летний мальчик.