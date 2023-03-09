Инспектор не из гаджета. Что происходит на омском рынке экспертизы?

Работа экспертов не видна рядовым гражданам, но объём рынка инспекционных услуг в России оценивают в 45 миллиардов рублей. Из них больше половины приходится на 3-4 компании. Это дочки международных корпораций — лидеров отрасли. Они универсальные и выполняют все виды проверок. Треть рынка занимают средние игроки, а примерно пятую часть — мелкие нишевые. Всего же экспертизой в стране занимается более трех тысяч компаний, а в отрасли занято около 20 тысяч человек.