Инспектор не из гаджета. Что происходит на омском рынке экспертизы?

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Независимые эксперты, инспекторы, сюрвейеры — можно называть их как угодно, но в конечном счете это профессионалы, которые заботятся о благополучии простых потребителей и работников самых разнообразных сфер. «Город55» разобрался, какие услуги и кому они оказывают, дорого ли это и как внешнеполитическая ситуация и наложенные санкции повлияли на омский рынок экспертизы.
Немного истории и статистики
Рынку товарной экспертизы в России около 100 лет. В 1923 году на базе Северо-западной областной торговой палаты было создано Бюро товарных экспертиз. Сегодня она носит название «Союзэкспертиза».
«Это родоначальники экспертизы вообще в России. Экспертиза родилась в недрах Торгово-промышленной палаты. Сегодня все 148 наших палат оказывают такого рода услуги», — рассказывает Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
Работа экспертов не видна рядовым гражданам, но объём рынка инспекционных услуг в России оценивают в 45 миллиардов рублей. Из них больше половины приходится на 3-4 компании. Это дочки международных корпораций — лидеров отрасли. Они универсальные и выполняют все виды проверок. Треть рынка занимают средние игроки, а примерно пятую часть — мелкие нишевые. Всего же экспертизой в стране занимается более трех тысяч компаний, а в отрасли занято около 20 тысяч человек.
В торговых сделках участие независимых инспекторов необходимо, поскольку зачастую позволяет сэкономить немалые деньги. Чем дороже контракт, тем чаще заказывают сюрвейерскую экспертизу.
«В советское время примерно до 100 млн рублей экономили как раз эксперты в международных сделках», — отмечает Сергей Катырин.
А как у нас?
Омская ТПП, в числе прочих, проводит профессиональную экспертизу для государственных и муниципальных органов, российских и иностранных организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан. Она является одним из лидеров на рынке услуг по товарной экспертизе по таким направлениям, как определение качества и количества товара, отбор проб для лабораторных испытаний, предотгрузочный контроль грузов, экспертиза состояния транспортных и упаковочных средств, экспертиза страны происхождения товаров, судебная экспертиза.
«В зависимости от поставленной перед экспертами задачи проверяем качество товаров на соответствие продукции нормативным документам, маркировочным данным, техническому состоянию, устанавливаем причины качественных изменений продукции и характера происхождения дефектов. А также проводим экспертизы количества продукции в партии или части партии груза, отбираем образцы или пробы. Что касается видов продукции, то это как продовольственные товары — продукты питания, конфеты, крупы, макароны, так и непродовольственные — машины, оборудование, техника, продукты нефтепераработки, химической промышленности, одежда, обувь и многое другое», — отмечает начальник отдела «Независимая экспертиза» ТПП Омской области Любовь Мещерякова.
По ее словам, приграничное расположение региона накладывает свой отпечаток: большая доля услуг оказываемых ТПП Омской области — это экспертизы по определению страны происхождения экспортируемых товаров.
«Эта услуга делегирована нам государством. Система ТПП РФ является единственной в России организацией, уполномоченной проводить такие экспертизы и на их основании выдавать сертификаты о происхождении товаров», — пояснила специалист.
В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес занимает продукция растениеводства — зерновые и масличные культуры, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности: кондитерские и хлебобулочные изделия, продукты переработки зерна, напитки. Кроме того, омские предприятия экспортируют продукцию машиностроения, приборостроения, отделочные и строительные материалы, а также другие производимые на территории Омской области товары. Все это не обходится без соответствующей сертификации.
В то же время в Омской области есть свой представитель транснациональной компании DQS Holding GmbH, которая специализируется на проведении экспертиз всех видов бизнес-процессов и сертификации систем менеджмента. Речь идет о центре сертификации и экспертизы «Омск-Тест», который работает с 2002 года. К сожалению, представительство омской фирмы сейчас носит в основном номинальный характер — сказались западные санкции.
«В последнее время в связи с различного рода санкциями приостановлена регистрация наших сертификатов в европейских странах. Но мы действуем через другие дружественные государства и все равно работаем по вопросам международной сертификации. Такое представительство давало нам возможность предоставлять услуги нашим заказчикам по сертификации и регистрации их систем менеджмента в международных органах, а им — поставлять продукцию с таким сертификатом на европейские рынки», — говорит директор «Омск-Теста» Светлана Галкина.
«Омск-тест» уже 20 лет на рынке и работает со многими известными компаниями. Если говорить о пищевой промышленности, то это знакомые каждому омичу «Сибколбасы», «Омский бекон», «Тюкалиночка». Центр также помогает предприятиям предоставить материалы по аудитам для торгов. В тендерных процедурах бывает важно предоставить не только сертификат, но и свидетельство внедренных процедурах по управлению качеством и безопасности продукции. Такие услуги компания оказывает и предприятиям строительной отрасли, нефтехимии, ресурсоснабжающим организациям.
При этом центр работает в основном по прямым договорам, но контракты, например, для услуг по специальной оценке условий труда или производственных рисков сейчас чаще всего разыгрываются в тендерных процедурах. «Омск-тест» участвует в конкурсах не только в Омской области, но и по всей России.
«Мы выиграли большой контракт со „Сбербанком“ и проводим спецоценку во всех отделениях банка в Сибирском федеральном округе. В его рамках наши эксперты выезжают на осмотр даже в отдаленные поселения, чтобы оценить рабочее место одного оператора», — рассказывает Светлана Галкина.
Неразумная экономия
Одна из проблем отрасли, которую отмечают как федеральные, так и местные игроки — стремление бизнеса сэкономить на проведении тех или иных экспертиз. Стоимость экспертных услуг складывается из многих факторов: предмета экспертизы, ее целей и задач, сложностью выполняемой работы, необходимостью проведения лабораторных исследований и так далее.
«Мы наблюдаем определенное снижение спроса на услуги. Бизнес на то и бизнес, что считает свои расходы и пытается сэкономить на всем. Но, безусловно, вся эта экономия должна быть оправдана сточки зрения тех рисков, которые он несет. В связи с этим, конечно, государство должно выстраивать свои системы контроля таким образом, чтобы с одной стороны не задраконить предпринимателей, а с другой — обеспечить процедуры в рамках защиты потребителей. Они должны быть эффективными. Например, если классификация стоит условно 15 тысяч рублей, а штраф за ее отсутствие — 500 рублей, то естественно, что бизнесу проще заплатить штраф. Сейчас проверки уменьшились, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса, которые государство активно поддерживает. Поэтому МСП порой пренебрегают какими-то обязанностями. Например, поверка средств измерения очень важна для обеспечения точности производства, рецептуры, технологии, а где-то и безопасности, если речь о манометрах и различных датчиках. Но бизнес не видит этих рисков и говорит: „Никто проверять не придет, поэтому мы пока не будем заказывать услуги“, — считает директор „Омск-Теста“.
Однако бизнесу стоит бояться не только штрафов от надзорных органов, но и других незапланированных издержек, которыми чреват отказ от сюрвейерских услуг.
«Без экспертного заключения ТПП сложно оспорить качество поставленного товара. Чаще всего возникают спорные ситуации при транспортировке товара без погрузочного контроля или реализации продукции без предварительного отбора образцов. Кроме того, приемка товара своими силами, без привлечения независимых экспертов, часто приводит к судебным спорам, а это потеря времени, денег, доверия», — отмечают в Омской ТПП.
Кстати, тарифы на услуги, делегированные государством, определяются ТПП России и едины для всех торгово-промышленных палат в нашей стране.
Свой отпечаток на прайс экспертов наложили и санкции.
«Многие комплектующие и реагенты для испытательной лаборатории — иностранного производства. Сейчас приходится искать аналоги и новых поставщиков или переходить на другие методики исследований. Однако президентом и правительством поставлены задачи, поэтому вопросы снабжения предприятий реактивами постепенно решаются. Это не быстро и требует дополнительных затрат. В связи с этим мы были вынуждены немного повысить цены на свои услуги», — рассказывает руководитель «Омск-Теста».
Демпинг на кемпинг
Стремление сэкономить выливается в еще одну проблему на рынке экспертизы — это демпинг цен, особенно в тех сферах, где нет жесткого контроля.
Так, уже известный нам «Омск-Тест» является единственной организацией на территории Омской области, аккредитованной для работ по классификации объектов туристской индустрии — гостиниц и других средств размещения, горнолыжных трасс, пляжей. Однако существуют посредники, конкурирующие фирмы из других регионов, которые также занимаются регистрацией подобных объектов.
«В этой сфере мы сталкиваемся и с демпингом цен, и с недобросовестной конкуренцией. Например, бывают случаи, когда мы выносим замечания по несоответствию объекта категории звездности. Через какое-то время он оказывается зарегистрированным другой фирмой без устранения этих замечаний. Подобные компании, по моему мнению, созданы не для того, чтобы оказывать реальные экспертизы, добиваться какого-то улучшения в процессах, подтверждать реальное соответствие требованиям, а для сбора денег. Их отделы продаж работают на территории всей России, создаются продающие сайты, стандартизируется цена. Зачастую эксперт даже не выезжает на объект, а просто высылает бумагу и регистрирует его. Этой проблемой обеспокоены все аккредитованные организации», — поделилась Светлана Галкина.
Кроме того, по ее словам, сегодня в этом деле должным образом не соблюдается и беспристрастность. Например, объединения гостиниц имеют аккредитацию и могут классифицировать сами себя, а это не является правильным подходом с точки зрения оценки соответствия.
«Я вижу выход в усилении контроля со стороны аккредитующего органа. Сейчас у нас существует некоторая неразбериха в связи с прекращением деятельности Ростуризма и передаче его функций в Минэкономразвития, но, я думаю, будут разработаны новые правила игры, действующие по аналогии с Росаккредитацией. Там достаточно жесткие требования, они не позволяют создавать „мыльные пузыри“, не позволяют экспертам работать сразу в нескольких компаниях. Если эти процедуры будут введены в должной мере, то рынок, конечно, почистится, так как ответственность будет выше, а контроль — более жестким. Новые правила должны действовать в интересах потребителя», — заключила эксперт.
Квалификация VS цена
В связи с тем, что инспекционные услуги не подлежат обязательному лицензированию, на омском рынке достаточно много организаций, их оказывающих. Однако компетенция специалистов не всегда соответствует уровню и задачам экспертизы. Заключения, выданные такими экспертами легко оспорить в суде.
В Торгово-промышленной палате говорят: решающим фактором в тендерах должна быть квалификация инспектора, а не цена работ. Тогда стандарты отрасли в целом вырастут.
«Сегодня главный критерий — это стоимость. Тема своеобразно, но очень правильно, на мой взгляд, решена, например, в Узбекистане: каждая компания, которая хочет заключить внешнеторговый контракт с использованием банковских денег, обязана нанять на конкурсной основе инспекционную компанию. Так вот, когда определяется, какую компанию подбирать, вопрос стоимости занимает 10%, а вопрос квалификации 90%», — считает президент ТПП России Сергей Катырин.
В тоже время, несмотря на профильную подготовку в таких вузах, как ОмГТУ и ОмГАУ, в отрасли наблюдается дефицит молодых кадров.
«Очень сложно сейчас вырастить нового эксперта и вообще работать с молодым персоналом. Все хотят быстрого карьерного роста, большой зарплаты, свободного графика. А экспертность требует очень серьезного отношения к нормативным документам: нужно изучать, анализировать, ходить на предприятия и практиковаться. Когда компетенции подтверждены знаниями и опытом, то востребованность такого эксперта очень высока. Сейчас у нас в центре остро стоит кадровая проблема: эксперты достигают пенсионного возраста, а заменить их сложно, мы просеиваем много специалистов», — делится директор «Омск-Теста» Светлана Галкина.
Несмотря на все сложности, работы для экспертов всегда достаточно и современную действительность без них представить уже невозможно.