Муниципальные парки Омска страдают из-за конкуренции частников на «Зеленом острове»

Тем не менее городская администрация поставила перед муниципальным предприятием четкую задачу — уже в текущем году вернуться к показателям 2021 года, не менее 49,9 млн рублей чистой прибыли. В письме мэра не обозначены какие-то новые решения, которые бы помогли в этом вопросе. Понятно, что чиновники рассчитывают на успешную эксплуатацию нового и отремонтированного оборудования, но в то же время муниципальному предприятию придется тратиться на модернизацию целого ряда аттракционов («Карнавал», «Детская железная дорога», «Автодром», «Вертолеты», «Драконы», «Колесо обозрения»), продолжать благоустройство Советского парка (а там надо ремонтировать здание администрации, реконструировать сцену и танцплощадку, доделывать входную группу, укладывать тротуар).