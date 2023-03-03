Муниципальные парки Омска страдают из-за конкуренции частников на «Зеленом острове»

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Финансовое положение муниципального предприятия города Омска «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» существенно ухудшилось в течение 2022 года. Это следует из официального письма мэра Сергея Шелеста, направленного Алексею Провозину — главе комитета Городского совета по вопросам экономического развития.
Напомним: в состав данного муниципального предприятия входят одноименный парк, а также Советский парк, сад имени Кирова и сад «Сибирь». В прошедшем году все это принесло муниципалитету чистую прибыль в 8,7 млн рублей против 49,9 млн в 2021 году. Прибыль уменьшилась на 82,6%, то есть в 5 с половиной раз.
Из письма мэра следует, что ухудшились оба основных показателя — доходы уменьшились со 188,6 до 165 млн рублей, а расходы увеличились со 127,3 до 153,7 млн рублей, так что получились практически сопоставимые суммы. На то есть разные причины.
Расходы увеличились из-за трех факторов:
1) Муниципальное предприятие потратило на зарплату дополнительные 10,3 млн рублей (появились новые сторожа, дворники, работающие посезонно контролеры, кассиры и техники);
2) на 1,7 млн рублей больше было потрачено на обслуживание и ремонт аттракционов («Сюрприз» вышел из строя, «Вихрь» и «Орбиту» пришлось остановить и ремонтировать);
3) амортизационные отчисления выросли на 10 млн (предприятие купило батут, аттракционы «Морская охота» и «Праздничная карусель», приняло на баланс новый светомузыкальный фонтан в парке 30-летия ВЛКСМ).
Доходы уменьшились, потому что билетов на аттракционы продали на 19,8% меньше, чем в предыдущий сезон. Только простой «Сюрприза», «Вихря» и «Орбиты» обошелся бюджету в 17 млн рублей. К тому же по карману паркового МП ударила конкуренция.
— Открытие нового парка развлечений «Вокруг света» в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» привело к оттоку посетителей, — объясняет мэр главе горсоветовского комитета.
Получается, этот «отток» обошелся городу примерно в 6 млн рублей. Напомним: «Вокруг света», парк в стилистике Дикого Запада с 13 аттракционами и несколькими точками общепита, торжественно открыли 4 июня 2022 года. Открывал его в том числе и мэр, написавший потом в своем телеграм-канале о «самом масштабном проекте благоустройства на территории города», о «стимуле к дальнейшему развитию и преображению».
Шелест тогда пожелал «дальнейших успехов» инвестору — компании «Омск Сайдинг Инвест», которая вложила в парк 400 млн рублей. Официальных данных о доходах этой фирмы за 2022 год пока нет, но в 2021 году «Омск Сайдинг Инвест» получил довольно скромные 38 млн чистой прибыли. Это значит, что для Хусайна Закриева (владельца и директора фирмы) парковая тема достаточно значима и перспективна. Можно не сомневаться, что он намерен и дальше теснить муниципалов в этой экономической нише.
Тем не менее городская администрация поставила перед муниципальным предприятием четкую задачу — уже в текущем году вернуться к показателям 2021 года, не менее 49,9 млн рублей чистой прибыли. В письме мэра не обозначены какие-то новые решения, которые бы помогли в этом вопросе. Понятно, что чиновники рассчитывают на успешную эксплуатацию нового и отремонтированного оборудования, но в то же время муниципальному предприятию придется тратиться на модернизацию целого ряда аттракционов («Карнавал», «Детская железная дорога», «Автодром», «Вертолеты», «Драконы», «Колесо обозрения»), продолжать благоустройство Советского парка (а там надо ремонтировать здание администрации, реконструировать сцену и танцплощадку, доделывать входную группу, укладывать тротуар).
К перечисленному прибавляются выросшие расходы на содержание имущества и на зарплаты, необходимость противостоять «самому масштабному проекту» от Закриева, в связи с чем, возможно, придется менять ценовую политику, закупать новое оборудование, создавать новые услуги. Каким образом в свете всего этого (даже при бесперебойной работе всех аттракционов, чего мы и желаем городским паркам) муниципальное предприятие могло бы вернуться к прежнему уровню доходов — загадка.
Можно предположить, что депутаты постараются это выяснить на заседании комитета по вопросам экономического развития. Отвечать на их вопросы предстоит вице-мэру Омска Дмитрию Махине.