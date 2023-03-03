Александр Ведяхин: Сбер инвестировал в Сибирь 800 млрд рублей

Сбер активно работает в макрорегионе: только в 2022 году банк проинвестировал в Сибирь более 800 млрд рублей, рассказал Александр Ведяхин. В частности, Сбер профинансировал в Сибири такие крупные проекты, как развитие инфраструктуры горнолыжного курорта Шерегеш на 14 млрд рублей и гостиничного комплекса в Белокурихе на 5,6 млрд, приобретение техники для крупных добывающих компаний более чем на 11 млрд, строительство инфраструктуры для развития животноводства на юге Красноярского края на 2,7 млрд, реконструкция аэропорта Толмачёво в Новосибирске на 14 млрд. Благодаря Сберу было закуплено более 200 новых автобусов для Красноярска. Кроме того, в Красноярске и на Кузбассе Сбер развернул систему «Безопасный город», запустил пилотный проект по дистанционному мониторингу хронических больных, помогает организациям бюджетной сферы в переходе на российское офисное ПО. Благодаря Сберу миллионы сибиряков улучшили свои жилищные условия: банк профинансировал в 2022 году жилищное строительство на 135 млрд рублей и на 320 млрд выдал ипотечных кредитов.