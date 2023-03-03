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Александр Ведяхин: Сбер инвестировал в Сибирь 800 млрд рублей

3 марта 2023, 06:34
Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк
Выступая на пленарном заседании «Время Сибири» XIX Красноярского экономического форума (КЭФ), первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркнул, что в этом году Сбер заключил на КЭФ 14 соглашений о реализации инвестиционных проектов на общую сумму 150 млрд рублей.

Это рекорд для банка, и все эти проекты будут реализовываться в Сибири.

Сбер активно работает в макрорегионе: только в 2022 году банк проинвестировал в Сибирь более 800 млрд рублей, рассказал Александр Ведяхин. В частности, Сбер профинансировал в Сибири такие крупные проекты, как развитие инфраструктуры горнолыжного курорта Шерегеш на 14 млрд рублей и гостиничного комплекса в Белокурихе на 5,6 млрд, приобретение техники для крупных добывающих компаний более чем на 11 млрд, строительство инфраструктуры для развития животноводства на юге Красноярского края на 2,7 млрд, реконструкция аэропорта Толмачёво в Новосибирске на 14 млрд. Благодаря Сберу было закуплено более 200 новых автобусов для Красноярска. Кроме того, в Красноярске и на Кузбассе Сбер развернул систему «Безопасный город», запустил пилотный проект по дистанционному мониторингу хронических больных, помогает организациям бюджетной сферы в переходе на российское офисное ПО. Благодаря Сберу миллионы сибиряков улучшили свои жилищные условия: банк профинансировал в 2022 году жилищное строительство на 135 млрд рублей и на 320 млрд выдал ипотечных кредитов.

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Весь 2022 год Сбер оказывал большую финансовую и нефинансовую поддержку бизнесу по всей стране, продолжил Александр Ведяхин. Банк является основным оператором господдержки. На конец 2022 года ею воспользовалось более 100 тыс клиентов МСП, а портфель кредитов МСП с господдержкой превысил 1 трлн рублей. Только в Сибирском банке Сбербанка почти 9 тыс. клиентов МСП за прошлый год воспользовались инструментами господдержки, портфель кредитов МСП с господдержкой составил почти 46 млрд рублей, а общий портфель кредитов МСП — 132 млрд.

Чтобы процесс получения господдержки был для предпринимателей комфортным, Сбер продолжает развивать «Конструктор госпрограмм»: за прошлый год через сервис было реализовано 13 тыс. сделок на сумму более 105 млрд рублей, что втрое больше показателя 2021 года, сообщил Александр Ведяхин.

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Но впереди еще много работы, предупредил он: масштабное импортозамещение, с необходимостью которого столкнулось большинство отраслей, а также крупные инфраструктурные проекты требуют больших денег. Только в машиностроении потребность в замещении продукции из недружественных стран составляет, по оценкам Сбера, около 1 трлн рублей. Необходимые средства могут предоставить бизнесу банки, но нужно снять ряд барьеров, которые сдерживают развитие экономики. Например, важно унифицировать требования госпрограмм поддержки бизнеса, совершенствовать нефинансовую отчётность и так далее.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Несмотря на кризис, за 2022 год Сбер не только не сократил, а даже увеличил кредитование российской экономики: наш корпоративный кредитный портфель за год вырос по РПБУ на 12,4% — до 18,8 трлн рублей. В один только сибирский регион за прошлый год мы инвестировали более 800 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Мы сохранили лидерство на российском рынке корпоративных кредитов с долей более 32%, а долю в кредитовании МСП увеличили с 41 до 46%. Мы помогали и продолжаем помогать нашим клиентам в перестройке логистических цепочек, выходе на новые рынки, оптимизации бизнес-процессов. Цифровую трансформацию со Сбером уже прошли более 500 компаний крупного и среднего бизнеса, а к концу 2023 года мы планируем удвоить этот показатель».
Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

﻿Красноярский экономический форум традиционно посвящен развитию Сибири и проводится уже в 19-й раз. В этом году дискуссионные площадки КЭФ проходят в офлайн- и онлайн-форматах и отражают контекст расширения внешнеэкономических связей, сотрудничества с азиатскими странами, раскрытия инвестиционного, научного и промышленного потенциала территории. Сбер — партнер форума.

#Деньги#Экономика#Общество#Сибирь
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