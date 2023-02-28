Неудачное ограбление и мошенничество. На омича завели сразу три уголовных дела

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:46
Вчера, 27 февраля, в Омске на Космическом проспекте в супермаркете электроники задержали покупателя, который пытался украсть с витрины два смартфона общей стоимостью почти 100 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, злоумышленника удалось задержать работникам магазина.
Задержанным оказался 27-летний, ранее судимый за кражи и грабежи, житель Центрального округа. Следователи выяснили его причастность к еще двум преступлениям.
Как оказалось, подозреваемый также украл телефон у бывшей супруги. От имени потерпевшей попросил её 15-летнюю дочь перевести 3 тысячи рублей на его карту. После этого он сдал украденный смартфон в ломбард за 6 тысяч.
Дознаватели завели три уголовных дела за грабежи и мошенничество.