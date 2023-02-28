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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:46

Неудачное ограбление и мошенничество. На омича завели сразу три уголовных дела

28 февраля 2023, 05:46
Фото: Город55

Житель Омска попался на краже в супермаркете электроники

Задержанный ранее уже был судим за кражи и грабежи.

Вчера, 27 февраля, в Омске на Космическом проспекте в супермаркете электроники задержали покупателя, который пытался украсть с витрины два смартфона общей стоимостью почти 100 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, злоумышленника удалось задержать работникам магазина.

Задержанным оказался 27-летний, ранее судимый за кражи и грабежи, житель Центрального округа. Следователи выяснили его причастность к еще двум преступлениям.

Как оказалось, подозреваемый также украл телефон у бывшей супруги. От имени потерпевшей попросил её 15-летнюю дочь перевести 3 тысячи рублей на его карту. После этого он сдал украденный смартфон в ломбард за 6 тысяч.

Дознаватели завели три уголовных дела за грабежи и мошенничество.

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#Евгений Игишев#Полиция#Грабеж#Мошенничество#Происшествия#Уголовное дело#Омск#Видео
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