«Газпромнефть-СМ» расширит испытательную базу своего Научно-исследовательского центра

Новое оборудование позволяет проверять влияние смазочных материалов на полимерные элементы двигателя — уплотнители, шланги и ремни. Специалисты НИЦ будут проводить испытания на деформацию, плотность и прочность деталей при взаимодействии с разными видами масел. «Газпромнефть-СМ» станет первым производителем смазочных материалов в России, кто будет проводить подобные тесты на стадии разработки новых рецептур. Дополнительная проверка и исследования гарантируют минимальное влияние масел на уплотнительные элементы, а значит снижают риск разгерметизации ключевых узлов двигателя. Такая важная для моторного масла характеристика дополнительно подтверждает качество и технологичность смазочных материалов «Газпромнефть-СМ».