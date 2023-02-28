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«Газпромнефть-СМ» расширит испытательную базу своего Научно-исследовательского центра

28 февраля 2023, 07:16
Фото: Стоян Васев
«Газпромнефть-смазочные материалы» сформировала новый сектор испытаний влияния масел на уплотнительные элементы и герметичность узлов двигателя на площадке Научно-исследовательского центра (НИЦ).

Высокотехнологичное оборудование и уникальные эксплуатационные тесты будут применяться при разработке рецептур смазочных материалов впервые в России. Ранее подобные испытания производились только в автомобилестроительной и химической отраслях. Расширение собственной научно-технической базы является частью стратегического развития «Газпромнефть-СМ».

Новое оборудование позволяет проверять влияние смазочных материалов на полимерные элементы двигателя — уплотнители, шланги и ремни. Специалисты НИЦ будут проводить испытания на деформацию, плотность и прочность деталей при взаимодействии с разными видами масел. «Газпромнефть-СМ» станет первым производителем смазочных материалов в России, кто будет проводить подобные тесты на стадии разработки новых рецептур. Дополнительная проверка и исследования гарантируют минимальное влияние масел на уплотнительные элементы, а значит снижают риск разгерметизации ключевых узлов двигателя. Такая важная для моторного масла характеристика дополнительно подтверждает качество и технологичность смазочных материалов «Газпромнефть-СМ».

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

«Газпромнефть-СМ» очень важно гарантировать высокое качество продукции, и мы контролируем все ключевые этапы: от производства присадок и базового масла до фасовки и инструментов реализации. Сектор испытаний влияния смазочных материалов на полимерные элементы двигателя на стадии разработки рецептур стал принципиально новым решением для всей российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию и внедряем лучшие мировые практики».

«Газпромнефть-смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.

Научно-исследовательский центр «Газпромнефть-СМ» (НИЦ ГПН-СМ) — единственная площадка полного цикла в стране для изучения и производства высокотехнологичных смазочных материалов. На базе НИЦ ГПН-СМ проводится разработка рецептур, трибологические исследования, создание собственных компонентов и готовой продукции. Оснащение НИЦ ГПН-СМ не имеет аналогов в России. Оборудование НИЦ позволяет воссоздавать полный технологический цикл для изучения и производства высокотехнологичных смазочных материалов.

#Нефть#Омск#Омская область#Экономика
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