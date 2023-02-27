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Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Конкурсный управляющий фирмы экс-депутата Омского горсовета решил уволиться

27 февраля 2023, 05:46
Фото: Город55
иллюстрация
Арбитраж рассмотрит соответствующее заявление

Московский арбитражный суд принял к рассмотрению ходатайство Екатерины Пастуховой об освобождении от обязанностей конкурсного управляющего ООО «Спарта». Решение будет приниматься на заседании 14 марта, и до этого должно пройти заседание кредиторов «Спарты», на котором следует выбрать нового кандидата в конкурсные управляющие.

Для омичей эта тема интересна в связи с тем, что «Спарта» принадлежит Илье Гофману — в недавнем прошлом депутату Омского городского совета. Фирма, зарегистрированная в июле 2006 года, занималась оптовой торговлей замороженными пищевыми продуктами. В марте 2022 года ООО «Деликатесы Сибири» подало заявление о признании «Спарты» несостоятельным должником, и 3 февраля процедура банкротства была запущена.

Кстати, Гофман с 2019 года является директором ООО «Масленица», специализация которого — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

 

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#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Экономика#Новости#Илья Гофман
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