Конкурсный управляющий фирмы экс-депутата Омского горсовета решил уволиться

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
Московский арбитражный суд принял к рассмотрению ходатайство Екатерины Пастуховой об освобождении от обязанностей конкурсного управляющего ООО «Спарта». Решение будет приниматься на заседании 14 марта, и до этого должно пройти заседание кредиторов «Спарты», на котором следует выбрать нового кандидата в конкурсные управляющие.
Для омичей эта тема интересна в связи с тем, что «Спарта» принадлежит Илье Гофману — в недавнем прошлом депутату Омского городского совета. Фирма, зарегистрированная в июле 2006 года, занималась оптовой торговлей замороженными пищевыми продуктами. В марте 2022 года ООО «Деликатесы Сибири» подало заявление о признании «Спарты» несостоятельным должником, и 3 февраля процедура банкротства была запущена.
Кстати, Гофман с 2019 года является директором ООО «Масленица», специализация которого — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».