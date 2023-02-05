Фирму экс-депутата омского горсовета банкротят за долг в 4 млн руб

Напомним, ранее Гофман работал на птицефабрике «Сибирская». С 2017 года стал исполнительным директором Фонда развития Омской области имени С. И. Манякина. В том же году был избран депутатом горсовета по списку партии «Справедливая Россия». На второй срок в 2022 году не переизбирался.