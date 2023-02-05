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Фирму экс-депутата омского горсовета банкротят за долг в 4 млн руб

5 февраля 2023, 04:34
Фото: 1MI
иллюстрация
Компания занималась оптовой торговлей замороженными продуктами.

Как стало известно Городу55, компанию бывшего депутата Омского городского совета Ильи Гофмана ООО «Спарта» банкротят. Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы. Заявление о признании банкротом было подано 4 марта 2022 года.

Кредитором являлось ООО «Деликатесы Сибири». «Спарта» задолжала 3 965 593 рубля. 3 февраля компанию признали несостоятельной, то есть банкротом. Конкурсное производство на полгода открыли 2 февраля. Управляющим стала Екатерина Пастухова. Официальным руководителем «Спарты» значился Иван Кислицын. Его полномочия прекращены.

Фирма экс-депутата занималась оптовой торговлей замороженными пищевыми продуктами. Была зарегистрирована 31 июля 2006 года. Илья Гофман являлся бенефициаром ООО «Спарта».

Напомним, ранее Гофман работал на птицефабрике «Сибирская». С 2017 года стал исполнительным директором Фонда развития Омской области имени С. И. Манякина. В том же году был избран депутатом горсовета по списку партии «Справедливая Россия». На второй срок в 2022 году не переизбирался.

#Банкротство#Омский Горсовет#Экономика#Новости#Омск
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