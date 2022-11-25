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Банные перемены. В Омске 16 бань объединили в одно предприятие

Сегодня, 08:53
Фото: 1MI
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Два банных предприятия Омска слились в одно целое

Новое единое предприятие МУП города Омска «Банное хозяйство» объединяет 16 бань.

По сообщению омской администрации, в Омске объединили муниципальные бани.

Теперь существует одно единое предприятие МУП города Омска «Банное хозяйство», объединяющее 16 бань.

Реорганизацию муниципальных бань начали еще летом этого года, поскольку оба были убыточными. На конец 2021 года их просроченная кредиторская задолженность составляла более 10 млн рублей.

По словам департамента городского хозяйства, реорганизация исключит дублирование функций этими МУПами, сократит административно-управленческие и накладные расходы и обеспечит единый вектор в системе управления предприятием.

Напомним, еще в апреле этого года Сергей Шелест посетил муниципальные бани и назвал их состояние плачевным. Бюджету города содержание бань приносит больше проблем, чем пользы.

Но несмотря на убыточность, закрывать бани не планируют, поскольку они несут социальную нагрузку, а именно доступность для малообеспеченных категорий населения.

#Юлия Бармина#Город#Общество#Омск#Новости#Баня
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