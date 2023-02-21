Путин объявил о приостановке участия России в договоре СНВ

Ранее он сообщил, что неделю назад был подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Позже он добавил, что Минобороны и «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США.