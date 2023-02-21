Путин объявил о приостановке участия России в договоре СНВ

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а лишь приостанавливает свое участие в нем.
«Прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, Россия должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии», — отметил Путин.
Ранее он сообщил, что неделю назад был подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Позже он добавил, что Минобороны и «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США.
Также во время своего послания он сообщал о новых льготах для участников СВО и об изменениях в системе высшего образования в России.