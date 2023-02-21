Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Путин объявил о приостановке участия России в договоре СНВ

21 февраля 2023, 10:50
Фото: скриншот 1 канала
Об этом президент заявил во время выступления перед Федеральным собранием.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а лишь приостанавливает свое участие в нем.

«Прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, Россия должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии», — отметил Путин.

Ранее он сообщил, что неделю назад был подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Позже он добавил, что Минобороны и «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США.

Также во время своего послания он сообщал о новых льготах для участников СВО и об изменениях в системе высшего образования в России.

Путин предложил официально отказаться от болонской системы в российских университетах
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Договор#Расторжение#Оружие#Новости#Омская область
Подпишитесь
Не останавливает отсутствие ног. Кого содержат в омском центре социальной адаптации
Сегодня, 03:00
В Омске заниматься вопросами демографии и религии теперь будет Владимир Куприянов
Сегодня, 08:13
Вспышка COVID. В Омской области в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом
Сегодня, 02:32
В Омске УФАС посчитало необоснованной жалобу «СибДора» по аукциону за сквер Казанника
Сегодня, 05:35
На стройке отеля «Космос» в центре Омска нашли труп сотрудника подрядной организации
Сегодня, 06:50
Очередной «Лидер России» стал фигурантом дела о банкротстве
Сегодня, 08:04