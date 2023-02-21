Путин предложил официально отказаться от болонской системы в российских университетах

Во время выступления перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин снова поднял тему отказа от болонской системы образования. Сейчас в вузах страны можно получить высшее образование нескольких уровней: бакалавриат, магистратура и специалитет, аспирантура. Теперь же Путин предлагает вернуться к специалитету и расширить список специальностей, где появится аспирантура.