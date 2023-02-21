Путин предложил официально отказаться от болонской системы в российских университетах

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Во время выступления перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин снова поднял тему отказа от болонской системы образования. Сейчас в вузах страны можно получить высшее образование нескольких уровней: бакалавриат, магистратура и специалитет, аспирантура. Теперь же Путин предлагает вернуться к специалитету и расширить список специальностей, где появится аспирантура.
«Необходимо вернуться к базовой для нашей страны программы подготовки специалистов в высшем образовании с 4 до 6 лет. Переход на новую систему образования должен быть плавным. Нужно все проработать до мелочей», — сообщил президент.
Студенты, которые сейчас учатся в вузах страны, продолжат обучение по действующим программам. Полученные ранее дипломы также будут действовать.
Также глава государства отметил, что за ближайшие пять лет российские вузы должны подготовить не менее миллиона рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России.