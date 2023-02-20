«Газпромнефть-СМ» разработала энергосберегающее масло для иномарок

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
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Высокотехнологичный продукт эффективно защищает детали и механизмы гибридных и бензиновых двигателей, а также уменьшает расход топлива. Благодаря уникальной рецептуре, разработанной на площадке собственного Научно-исследовательского центра «Газпромнефть-СМ» (НИЦ), моторное масло превосходит по ключевым техническим параметрам импортные аналоги и подходит для самых современных автомобилей.
Для нового масла специалисты НИЦ подобрали высокотехнологичную синтетическую основу собственной разработки и лучшие решения по пакетам присадок. Низкий класс вязкости продукта значительно снижает расход топлива и уровень выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации автомобиля. Дополнительный запас по окислительной стабильности увеличивает срок службы масла. На площадке Научно-исследовательского центра, оснащённого уникальным оборудованием, новая рецептура прошла десятки различных тестов — исследования при экстремально высоких и низких температурах, склонность к образованию нагара, устойчивость продукта к старению. Многочисленные испытания подтвердили высокие эксплуатационные и технические характеристики инновационного моторного масла.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Доля автомобилей зарубежного производства на российском рынке составляет более 60%, поэтому „Газпромнефть-СМ“ постоянно расширяет ассортимент масел для легкового транспорта всех мировых производителей. Мы разрабатываем собственные уникальные рецептуры и ставим цель не просто заменить продукцию иностранных компаний, покинувших российский рынок, а предоставить нашим потребителям принципиально новые высокотехнологичные масла с улучшенными характеристиками».
«Газпромнефть-смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает около 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.
Научно-исследовательский центр «Газпромнефть-СМ» (НИЦ ГПН-СМ) — единственная площадка полного цикла в стране для изучения и производства высокотехнологичных смазочных материалов. На базе НИЦ ГПН-СМ проводится разработка рецептур, трибологические исследования, создание собственных компонентов и готовой продукции. Оснащение НИЦ ГПН-СМ не имеет аналогов в России. Оборудование НИЦ позволяет воссоздавать полный технологический цикл для изучения и производства высокотехнологичных смазочных материалов.