«Газпромнефть-СМ» разработала энергосберегающее масло для иномарок

Для нового масла специалисты НИЦ подобрали высокотехнологичную синтетическую основу собственной разработки и лучшие решения по пакетам присадок. Низкий класс вязкости продукта значительно снижает расход топлива и уровень выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации автомобиля. Дополнительный запас по окислительной стабильности увеличивает срок службы масла. На площадке Научно-исследовательского центра, оснащённого уникальным оборудованием, новая рецептура прошла десятки различных тестов — исследования при экстремально высоких и низких температурах, склонность к образованию нагара, устойчивость продукта к старению. Многочисленные испытания подтвердили высокие эксплуатационные и технические характеристики инновационного моторного масла.