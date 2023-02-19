Омичам предложат заявлять на «Госуслугах» о краже денег с банковских счетов

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Центробанк предложил разрешить россиянам подавать заявления на мошенников о краже денег со счетом через портал «Госуслуг». Об этом сообщают «Новые известия».
Перед внедрением детали планируют обсудить с МВД и Минцифры РФ. Конкретных сроков пока нет. Новая функция позволит легче отслеживать масштабы киберпреступлений. Их количество в последнее время увеличивается.
В Центробанке полагают, что у россиян украли вкупе свыше 14 миллиардов рублей, пострадали от аферистов 877 тысяч человек.
Напомним, ранее мы рассказывали истории двух омичей, которые купились на интернет-ловушки. Мужчины потеряли по итогу более 2,5 миллионов рублей: