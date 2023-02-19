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Омичам предложат заявлять на «Госуслугах» о краже денег с банковских счетов

19 февраля 2023, 10:11
Фото: 1MI
иллюстрация
Россияне потеряли свыше 14 млрд руб из-за аферистов в сети.

Центробанк предложил разрешить россиянам подавать заявления на мошенников о краже денег со счетом через портал «Госуслуг». Об этом сообщают «Новые известия».

Перед внедрением детали планируют обсудить с МВД и Минцифры РФ. Конкретных сроков пока нет. Новая функция позволит легче отслеживать масштабы киберпреступлений. Их количество в последнее время увеличивается.

В Центробанке полагают, что у россиян украли вкупе свыше 14 миллиардов рублей, пострадали от аферистов 877 тысяч человек.

Напомним, ранее мы рассказывали истории двух омичей, которые купились на интернет-ловушки. Мужчины потеряли по итогу более 2,5 миллионов рублей:

Инвестиция в будущее. Омичи поверили аферистам и потеряли свыше 2,5 млн руб
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#Мошенничество#Центробанк#Происшествия#Общество#Новости#Россия#Омск#Омская область
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