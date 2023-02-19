Инвестиция в будущее. Омичи поверили аферистам и потеряли свыше 2,5 млн руб

Еще один омич, на этот раз житель Омского района, пытался получить прибыль с помощью покупки акций газодобывающей компании. Мужчина попался в ловушку аферистов и потерял один миллион 889 тысяч рублей. Сейчас правоохранители выясняют детали преступления.