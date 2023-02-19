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Published Сегодня, 07:42

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Инвестиция в будущее. Омичи поверили аферистам и потеряли свыше 2,5 млн руб

19 февраля 2023, 07:42
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи попались в интернет-ловушки и лишились 2,5 млн руб

Всего за сутки произошло 18 дистанционных преступлений.

В полицию обратился 55-летний житель Ленинского округа. Он рассказал, как решил попробовал инвестировать в интернете. Обещанных дивидендов не получил, однако свои средства вложил. Сумма ущерба — 753 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще один омич, на этот раз житель Омского района, пытался получить прибыль с помощью покупки акций газодобывающей компании. Мужчина попался в ловушку аферистов и потерял один миллион 889 тысяч рублей. Сейчас правоохранители выясняют детали преступления.

За минувшие сутки на кибермошенников пожаловались 18 раз. Отметим, всего в полицию поступило 810 обращений. За 24 часа возбуждено 54 уголовных дела. Задержаны 36 человек.

#Кибербезопасность#Мошенничество#Полиция#Статистика#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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